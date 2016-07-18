چورکین: گزارش بان کی مون درباره ایران سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز دوشنبه جلسه‌ای در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ برگزار کرد.

بر اساس این گزارش «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در شورای امنیت در سخنانی اظهار داشت: گزارش دبیرکل سازمان ملل در رابطه با اجرای توافق هسته ای از سوی ایران سیاسی است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اجرای توافق هسته ای توسط ایران دارای پیشرفت بوده است و دبیرکل سازمان ملل از نقاط مهم آن غفلت کرده است.

اما این در حالی است که کشورهای غربی و متحدان منطقه ای آنها در ادامه سیاه نمایی های خود علیه ایران، این بار نیز در فراری رو به جلو بدون توجه به عدم تعهد خود به اجرای توافق هسته ای به اتهام زنی به ایران و شانه خالی کردن از مسئولیت هایشان روی آوردند.

«سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در سخنانی مدعی شد: ایران در حال حاضر قادر نیست که به سلاح هسته ای دست یابد. پس از توافق هسته ای با ایران وضعیت امنیت و صلح بین المللی بهتر شد.

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همچنین ادعا کرد: طرف های توافق هسته ای به بندهای این توافق پایبند بوده اند اما ایران با آزمایش موشک های بالستیک توافق هسته ای را نقض کرد.

همچنین «فرانسوا دولاتر» نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز در سخنانی بیان داشت: تهران باید شرایطی مطمئن را برای سرمایه گذاری شرکت ها در ایران فراهم کند.

وی در ادامه سخنان خود مدعی شد: ما به توافق هسته ای پایبند بوده ایم و تحریم های اقتصادی را رفع کردیم. ایران از طریق آزمایش موشک های بالستیک، ثبات را بر هم می زند.«قاسم سلیمانی» با وجود اینکه طبق قطعنامه بین المللی ممنوع السفر است، رفت و آمد می کند.

«میتو رایکرافت»، نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز با این ادعا که موشک های ایران قادر به حمل کلاهک های هسته ای هستند، آزمایش های موشکی کشورمان را ناقض مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته و از ایران خواست تا از اقداماتی که وی تحریک آمیز خواند خود داری کند.

«وی همچنین خواستار وضع تحریم های سخت علیه برنامه موشکی ایران شد و از شورای امنیت خواست تا تحریم های موشکی علیه کشورمان را تشدید کند.

وی همچنین با انتقاد شدید از حمایت های کشورمان از حزب الله و دولت سوریه ادعا کرد که ایران برای برخورداری از مزایا و مواهب برجام باید اعتماد جامعه جهانی را به خود جلب کند.

به علاوه «عمرو أبوالعطا» نماینده مصر در سازمان ملل نیز در سخنانی مدعی شد: مقداری سلاح را کشف کرده ایم که از سوی ایران به برخی از کشورهای منطقه ارسال شده است.

وی در ادامه سخنان خود همچنین گفت: آزمایش موشک توسط ایران با قطعنامه های بین المللی مخالف است و صلح منطقه را تهدید می کند.

در همین راستا سازمان ملل نیز مدعی شد که ایران با ارسال سلاح به گروه هایی در عراق، قوانین بین المللی را نقض می کند.