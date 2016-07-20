به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جو بایدن» معاون ریاست جمهوری آمریکا که در «سیدنی» استرالیا به سر می برد، امروز چهارشنبه طی اظهاراتی به دولت کانبرا اطمینان داد هر یک از دو نامزد دموکرات یا جمهوریخواه که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا پیروز شوند، تغییری در سیاست چرخش به سوی پاسیفیک ایالات متحده ایجاد نخواهد شد.

بایدن دغدغه های موجود پیرامون روگردانی «دونالد ترامپ» نامزد نهایی حزب جمهوریخواه از راهبرد «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی آمریکا را در قبال منطقه آسیا- پاسیفک در صورت رسیدن به قدرت بی اساس خواند و گفت: از بابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگران نباشید. فرشتگان خیر در آمریکا به پیروزی می رسند.

وی در ادامه مدعی شد: ایالات متحده در این خصوص اتفاق نظر دارد. ما در عمل به این وعده موفق بوده ایم و موفق هم خواهیم ماند. آمریکا التزام خود را به رهبری منطقه آسیا – پاسیفیک بارها و بارها نشان داده است.

سفر بایدن به استرالیا به دنبال رای دادگاه لاهه در خصوص عدم مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی انجام می شود – اقدامی که تنش بر سر تقسیم منافع را در این آبراه استراتژیک وارد مرحله جدیدی می کند.

جالب آنکه از دو نامزد باقی مانده در میدان رقابت ریاست جمهوری آمریکا نه ترامپ جمهوریخواه و نه «هیلاری کلینتون» دموکرات هیچ یک در جریان ستاد انتخاباتی خود به طور جدی به سیاست گردش به پاسیفیک نپرداخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، البته ترامپ در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود به لزوم عدم وابستگی کره جنوبی و ژاپن به آمریکا اشاره کرده که این امر اعتراض این دو کشور را به دنبال داشت.

از سوی دیگر، کلینتون نیز علیرغم تلاش برای مهار قدرت یابی روز افزون چین هرگز از بسته شدن درهای دوستی و تجارت با این قدرت دنیای پاسیفیک سخن نگفته است.

در حالی که دولت پکن به طور سنتی ادعای مالکیت ۹۰ درصد از دریای چین جنوبی را دارد و برای حفظ نفوذ خود با کشورهای کوچک واقع در این حوزه آبی رقابت می کند، بایدن می گوید که آمریکا با دقتی موشکافانه آینده آسیا- پاسیفیک را رصد می کند به ویژه در دریای چین جنوبی که شریان حیات تجاری – سیاسی منطقه است.