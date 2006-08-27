بهره برداري از مهم ترين ايستگاه مترو تهران در اواخر آذر امسال

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محسن هاشمي به همراه هيئت ويژه منتخب رياست جمهوري مربوط به تبصره 13 ، صبح امروز در بازديد از خطوط در حال ساخت نيمه شمالي خط يك مترو تهران ، گفت: 2 ايستگاه ديگر از خط 2 مترو تهران (رسالت- گلبرگ) مهر ماه سال جاري افتتاح خواهد شد.

وي تصريح كرد: اواخر آذر امسال نيز ايستگاه امام حسين(ع) كه مهم ترين ايستگاه مترو تهران به شمار مي رود ، به بهره برداري خواهد رسيد.

هاشمي همچنين گفت: ايستگاه گرمدره يكي از ايستگاه هاي مسير كرج تا آذر و نيز تا پايان سال جاري بخش تامين و نگهداري و كارخانه واگن سازي نيز به بهره برداري خواهد رسيد.

مديرعامل شركت مترو تهران افزود: براي ادامه فعاليت مترو در خط تجريش (خط 4) و بخشي از فعاليت هاي مترو ، تامين و نگهداري قطارها ، ساخت قطارها 50 درصد بودجه را دولت و 50 درصد ديگر را بايد شهرداري تامين كند.

وي خاطرنشان كرد: اميدواريم بعد از بازديد هيئت ويژه منتخب رياست جمهوري مربوط به بودجه تبصره 13 ، در خصوص پيشرفت فعاليت هاي مترو و تامين اعتبارات مورد نياز براي ساخت خطوط مترو ، تصميمات قطعي گرفته شود.

هاشمي با اشاره به مشكلاتي كه در صورت تامين نشدن اعتبارات مورد نياز به وجود خواهد آمد ، گفت: مشكلات به دو شكل بروز خواهد كرد ، يكي در بخش بودجه هاي بهره برداري (سوبسيد و يارانه بهره برداري) كه اصولا در بهره برداري از سيستم و به دنبال آن براي مسافران مشكلاتي را در بر خواهد داشت و نيز از طرفي در تامين و نگهداري قطعات يدكي و تاخير در پيشرفت فعاليت هاي ساخت خطوط با مشكلات جدي تر روبه رو خواهيم شد.

مديرعامل شركت مترو تهران اظهار كرد: طبق برنامه دولت ، هر سال بايد 80 كيلومتر در مجموع براي كشور خطوط مترو ساخته شود كه بيش از 600 ميليارد تومان هزينه در برخواهد داشت.

وي در ادامه افزود: از اين 80 كيلومتر ، سهم تهران 20 كيلومتر است كه بالغ بر 400 ميليارد تومان هزينه در برخواهد داشت كه 200 ميليارد تومان از سوي دولت و 200 ميليارد تومان براي فعاليت هاي مترو از سوي شهرداري بايد پرداخت شود.

هاشمي همچنين گفت: متاسفانه تاكنون 70 ميليارد تومان بودجه تامين شده است و هنوز 340 ميليارد تومان بودجه تامين نشده است.

وي در خصوص قطع برق در چند روز گذشته و تاثير آن بر خطوط مترو تهران ، افزود: در هر 10 كيلومتر يك پست برق وجود دارد كه با قطع برق يا ايجاد بحراني از پست برق ديگري براي تامين مصرف برق استفاده مي شود. متاسفانه در بروز مشكل چند روز گذشته ، چون قطعي برق از شبكه سراسري اتفاق افتاده بود نمي توانستيم از برق ذخيره و اضطراري استفاده كنيم چرا كه مصرف برق مترو بيش از 200 مگاوات است.