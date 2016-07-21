به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها موضوع تغییر نام باشگاه ‌سیاه‌جامگان مشهد به سوژه خبری رسانه‌ها تبدیل شده و نظرات مختلفی در این زمینه در فضای خبری و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود.

مطرح شدن تغییر نام این باشگاه ورزشی از سیاه‌جامگان ابومسلم به «مشهدالرضا» با اظهار نظر و درخواست آیت‌الله علم‌الهدی شروع شد؛ درخواستی که واکنش‌های متعددی همراه داشت از این رو مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان مجبور به واکنش نسبت به صحبت‌های مطرح شده در این خصوص شد.

محمدرضاعباسی، مدیرعامل باشگاه‌سیاه‌جامگان در خصوص تغییر نام این باشگاه به «مشهدالرضا» گفت: نام تیم هنوز انتخاب نشده است و ما از دوستان و مردم تقاضا کردیم که یک اسم برای باشگاه انتخاب کنند که پسوند آن «مشهدالرضا» باشد.

این نام باید تغییر می‌کرد

در این میان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز معتقد است پرونده باشگاه تحت عنوان سیاه‌جامگان برای کسب مجوز کمیسیون ماده پنج از فصل گذشته در اداره تربیت بدنی مشهد باقی مانده و پیشرفتی نداشته است و در مقابل مسئولان سازمان لیگ در این باره معتقدند اگر مسئولان سیاه‌جامگان می‌خواهند همین نام را نیز تغییر دهند باید بروند اداره ثبت شرکت‌ها و مدارک مورد نیاز خود را تحویل آنها بدهند.

کوروش صبوریان در خصوص نامه مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان مبنی بر تغییر نام باشگاه به «مشهد» عنوان کرد: سیاه‌جامگان از فصل گذشته جهت اخذ مجوز، پرونده‌ای تشکیل داده که به دلیل ناقص بودن مدارک در اداره تربیت‌بدنی مشهد باقی مانده است و چندین بار با این باشگاه مکاتبه داشتیم تا مدارک خود را برای پیگیری مجوز کامل کنند اما مراجعه‌ای نداشتند.

مشخص نیست با تغییر نام باشگاه سیاه‌جامگان موافقت می‌شود یا خیر

رییس کمیسیون ماده 5 اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: امسال برای تغییر نام باشگاه اگر می‌خواهند همان پرونده را پیگیری کنند باید مدارک کامل شود و نامه تغییرنام نیز به پرونده اضافه شود. در کنار آن نیز باید در اداره ثبت شرکت‌ها نام شرکتی که با عنوان سیاه‌جامگان ابومسلم ثبت شده و براساس آن باشگاه تشکیل شده نیز تغییر نام دهد تا اساس‌نامه آن هم عوض شود.

صبوریان تصریح کرد: در صورت انجام این امور پرونده از اداره مشهد جهت بررسی و ارائه مجوز کمیسیون ماده 5 به دست ما می‌رسد. ولی نامه‌ای که عباسی مدیرعامل باشگاه به ما زده است هیچ نقش و تأثیری نداشته و باید برای کسب مجوز این مسیر را پیگیری کنند و این در حالی است که بارها این موضوع را به مدیران باشگاه توضیح داده‌ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی یادآور شد: البته باز هم مشخص نخواهد بود که پس از بررسی‌ها با تغییر نام باشگاه موافقت می‌شود یا خیر.

رییس کمیسیون فرهنگی که نماینده مردم مشهد در مجلس است، به جلسه‌ای اشاره می‌کند که با مالک باشگاه ابومسلم داشته و معتقد است تغییر نام به نفع این تیم فوتبال مشهدی است درحالیکه یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که حوزه انتخابیه وی در جوار مشهد است، می‌گوید اسم قدیم باشگاه باید حفظ شود.

تغییر نام باشگاه سیاه‌جامگان ابومسلم به نفع تیم است

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ارتباط با رفتار و مالکیت خود اختیاراتی دارد که انتخاب نام نیز در این عرصه است، گفت: با مالک تیم در این خصوص صحبت کرده ام لذا این تغییر نام به نفع تیم است و ظرفیت بیشتری را برای مشهد در پی دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از دیدار با مالک باشگاه سیاه‌جامگان ابومسلم گفت و تغییر نام این تیم ورزشی را متاثر از تحت فشار بودن مالک ندانست.

وی تصریح کرد: در این میان امام جمعه مشهد نیز نظراتی داشته که به مالک باشگاه ارائه شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارشناس دینی وظیفه دارد نظرات خود را در خصوص این موضوع اعلام کند؛ در خصوص این موضوع جوسازی شده وگرنه افراد متعددی در این زمینه اظهار نظر کرده اند و نگاه خودشان را نسبت به شخص ابومسلم اعلام کرده‌اند لذا این اقدام بنا بر مصلحت انجام شده است.

تصمیم‌گیری در خصوص نام باشگاه ابومسلم را نباید به اشخاص گره بزنیم

نماینده مردم فریمان در مجلس معتقد است اسامی تیم‌هایی که سابقه ذهنی در مردم ایجاد کرده‌اند باید حفظ شوند و مردم نیز در تعیین اسم آن مشارکت کنند.

احسان قاضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه باید تلاش کرد تا مشکلات باشگاه‌های شاخص مشهد مانند ابومسلم که برند استان محسوب می‌شوند رفع شود، گفت: نباید تصمیم‌گیری در این خصوص را به اشخاص گره بزنیم و باید هویت ذهنی این باشگاه ورزشی را حفظ کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اسم قدیم باشگاه باید حفظ شود، تصریح کرد: تغییر نام باید در فضایی شفاف انجام شود لذا ممکن است حرف‌هایی در این خصوص مطرح شود که قابل مذاکره و صحبت است تا روشنگری در این خصوص انجام شود.

عضو کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است مردم نسبت به باشگاه‌هایی که هویت تاریخی داشته و حس نوستالژی برایشان دارد، حساس هستند. وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال تیم‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس از جمله این موارد محسوب شده و مردم نیز به آنها حساس هستند.

به گزارش سایت خانه ملت، می‌افزاید، تیم سیاه‌جامگان خراسان فصل گذشته نخستین سال حضور خود در لیگ برتر را با همین نام پشت سر گذاشت اما با توجه به حواشی بوجود آمده باید منتظر ماند تا مسئولان خراسانی نسبت به تعیین تکلیف در خصوص تغییر نام باشگاه سیاه‌جامگان ابومسلم تصمیم مناسبی بگیرند.