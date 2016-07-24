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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

طوفان بنادر مسافری مرکز هرمزگان را تعطیل کرد

طوفان بنادر مسافری مرکز هرمزگان را تعطیل کرد

در پی مواج شدن دریا و شدت گرفتن وزش باد در تنگه هرمز، جابجایی مسافران از مسیرهای دریایی بندر شهید حقانی بندرعباس به مقصد جزایر قشم و هرمز متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،   در پی ورود یک سامانه ناپایدار جوی به هرمزگان، مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که بنادر مسافری شهید ذاکری قشم، شهید حقانی بندرعباس و هرمز تا اطلاع بعدی تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، مسافران قشم می‌توانند برای سفر به این جزیره از طریق مسیر دریایی بنادر پهل -لافت با استفاده از شناورهای لندینگ کرافت، رفت و آمد کنند و تردد از مسیر دریایی بنادر غرب هرمزگان به مقصد جزیره کیش نیز برقرار است.  

شایان ذکر است، هواشناسی هرمزگان با توجه به مواج بودن دریا اعلام کرد: ناپایداری جوی استان ناشی از استقرار سامانه کم فشار فصلی(مونسون) است و تا پایان هفته این ناپایداری ها ادامه دارد. بر همین اساس، توصیه شده تا تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با توجه به مواج بودن دریا و امواج مرده عظیم انجام گیرد.

بر اساس اطلاعات منتشره توسط هواشناسی هرمزگان، هم اکنون سرعت باد در این نواحی ۴۳ کیلومتر برساعت است و پیش بینی می شود به ۵۵ کیلومتر بر ساعت برسد. ارتفاع موج نیز در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز اکنون یک متر است که به بیش از یک و نیم متر نیز افزایش می یابد.

کد مطلب 3722243

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