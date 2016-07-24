به گزارش خبرگزاری مهر، جلد سوم «روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون» با عنوان «من، به قدرت رسید (رنسانس تا روشنگری)» به کوشش خانه فرهنگ و هنر سافیا از سوی دفتر نشر معارف به چاپ سوم رسید.

این کتاب با تشریح آغاز رنسانس، به تبیین چگونگی فاصله گرفتن دنیای غرب از فضای دین و کلیسا می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه کلیسا قدرت خود را از دست می‌دهد و با جدایی از ایمان و اندیشه‌های خدا محوری چگونه منیت‌های انسانی غلبه می‌یابد تا زمانی که عصر انقلاب‌ها فرا می‌رسد.

در بخشی از این کتاب آمده است: «اواخر قرون وسطی سئوالاتی مطرح می‌شد که کلیسا پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها نداشت. کم‌کم کلیسا قبول کرد فقط به آموزش علوم دینی (آن هم به عده‌ای خاص) بپردازد و طب، نجوم، اخلاق، کشورداری و … را به دیگران بسپارد. این دیگران اما از شک شروع کردند. دوران باور و ایمان برایشان به پایان رسیده بود و در پی فهم همه چیز با استدلال و عقل خودشان بودند. در قرن ۱۹ با جدی‌تر شدن انقلاب صنعتی و به کارگیری زنان در کارخانه‌ها، اساس فرهنگی اروپا از هم پاشید. خانه‌های مجلل در کنار مخروبه‌هایی که کارگران در آن زندگی می‌کردند، از صحنه‌های تکراری آن روزگار است. در این زمان کلیساهای کمی ساخته شد ولی بسیار پر تجمل. زندگی پاپ از پادشاهان اروپا اشرافی‌تر بود. آنها این مسأله را آبروی کلیسا می‌دانستند.»

این کتاب در دو بخش کلی با عنوان‌های «دوران رنسانس از ۱۴۹۲ میلادی تا ۱۶۵۰ میلادی» و «عصر انقلاب‌ها از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰ میلادی» تهیه و تنظیم شده است. «اقتصاد رنسانسی و کشف آمریکا»، «دین و کلیسا»، «هنر و ادبیات»، «هنر و فرهنگ»، «اقتصاد و صنعت»، «آغاز دوران جدید»، «نقاشی و نگارگری»، «اندیشه‌های ماکیاولی»، «سیاست در رنسانس»، «فرهنگ و اندیشه» از موضوعات و عنوان‌های فرعی این نوشتار به شمار می‌روند.

این کتاب در ۱۳۶ صفحه، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۶۰۰۰ تومان از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار کتاب و فرهنگ شده است.

«آسمان به زمین الصاق شد(از آغاز تا پایان قرون وسطی)»، «دوباره به آسمان نگاه کن (از ظهور اسلام تا تمدن اسلامی)»، «من به قدرت رسید(از رنسانس تا روشنگری)»، «این عصر قرمز است(از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم)» و «در جهت عکس حرکت کن(از اعتراض‌های مدرن تا کنون)» عناوین مجموعه پنج جلدی «روایت تفکر، فرهنگ وتمدن» هستند که از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده اند و با استقبال مخاطبان به ویژه دانشجویان و علاقمندان گروههای غرب شناسی مواجه شده اند.

برای تهیه این مجموعه پنج جلدی ارزشمند و دیگر آثار دفتر نشر معارف می ‌توان از طریق سایت پاتوق کتاب: ketabroom.ir یا دفتر مرکزی نشر معارف قم (۰۲۵۳۷۷۴۰۰۰۴) تماس حاصل کنید.