کشف ۹ شی عتیقه مربوط به هزارهای اول و دوم قبل از میلاد در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان دره شهر مستقر در ایست و بازرسی پل گاومیشان موفق شدند محموله قاچاق آثار باستانی را از قاچاقچیان کشف کنند.

وی گفت: در این عملیات پلیسی،ماموران با اشراف اطلاعاتی خودرو حامل عتیقه های مفرغی را شناسایی و با متوقف کردن خودرو قاچاقچیان تعداد ۹ قطعه اشیاء عتیقه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه عتیقه های کشف شده شامل لیوان و بشقاب های مفرغی است، گفت: این عتیقه ها مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد بوده است که قصد جابجایی و انتقال آنها را داشتند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی اشیاء کشف شده علاوه بر ارزش فرهنگی و تاریخی ارزش ریالی دقیق آن تحت بررسی است.

سردار یاری در پایان با اشاره به اینکه تمدن و هویت هر ملتی ریشه در میراث فرهنگی آن دارد، گفت: نیروی انتظامی قاطعانه با هر گونه قاچاق آثار باستانی مقابله و بر حفاظت از میراث گرانبهای ملت ایران تاکید دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.