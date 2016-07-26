  1. استانها
  2. ایلام
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

کشف ۹ شی عتیقه مربوط به هزارهای اول و دوم قبل از میلاد در ایلام

کشف ۹ شی عتیقه مربوط به هزارهای اول و دوم قبل از میلاد در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف ۹ شی عتیقه از جنس مفرغ و مربوط به هزاره های اول و دوم قبل از میلاد در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان دره شهر مستقر در ایست و بازرسی پل گاومیشان موفق شدند محموله قاچاق آثار باستانی را از قاچاقچیان کشف کنند.

وی گفت: در این عملیات پلیسی،ماموران با اشراف اطلاعاتی خودرو حامل عتیقه های مفرغی را شناسایی و با متوقف کردن خودرو قاچاقچیان تعداد ۹ قطعه اشیاء عتیقه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه عتیقه های کشف شده شامل لیوان و بشقاب های مفرغی است، گفت: این عتیقه ها مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد بوده است که قصد جابجایی و انتقال آنها را داشتند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی اشیاء کشف شده علاوه بر ارزش فرهنگی و تاریخی ارزش ریالی دقیق آن تحت بررسی است.

سردار یاری در پایان با اشاره به اینکه تمدن و هویت هر ملتی ریشه در میراث فرهنگی آن دارد، گفت: نیروی انتظامی قاطعانه با هر گونه قاچاق آثار باستانی مقابله و بر حفاظت از میراث گرانبهای ملت ایران تاکید دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.

کد مطلب 3724081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها