کنگره ملی بزرگداشت سید جلال الدین اشرف در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محرابی رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف با اعلام این مطلب اظهار داشت: برگزاری کنگره های بزرگداشت امامزادگان در سراسر کشور یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان اوقاف وامور خیریه در راستای بزرگداشت مقام و منزلت این امامزادگان عظیم الشان و تبدیل آستان مقدس این بزرگواران به قطب فرهنگی است.

وی بیان کرد: برگزاری نخستین کنگره ملی امامزادگان در اصفهان نیز با استقبال مردم و جامعه علمی کشور به خصوص علما و مراجع عظام تقلید مواجه شد و اقدام فاخر و ارزشمندی بود.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز کنگره های ملی حضرت بی بی حکیمه درگچساران، حضرت موسی بن کاظم(ع) در طبس و محمد هلال بن علی(ع) درآران و بیدگل اظهار داشت:سازمان اوقاف و امور خیریه در این راستا امسال کنگره ملی سید جلال الدین اشرف را درآستانه اشرفیه گیلان برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد:مقدمات برگزاری این کنگره در حال انجام است و به امید خدا در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد وزمان و مکان و برنامه های جنبی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف خاطر نشان کرد:در همین راستا، امسال کنگره امامزاده سید بهلول خوی هم در استان آذربایجان غربی در اواخر سال برگزار خواهد شد.

محرابی اظهار داشت:مقدمات این کنگره در حال انجام است و در این راستا بزودی فراخوان آن منتشر خواهد شد.

وی در مورد زمان برگزاری این کنگره تاکید کرد:زمان برگزاری ان بستگی به استقبال جامعه علمی دارد و ممکن است اواخر امسال یا اوایل سال اینده برگزار شود.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف در پایان تصریح کرد:در این راستا سایر استان ها نیز پیشنهادهایی را برای برگزاری کنگره های ملی ارائه کرده اند که در حال بررسی آن هستیم.

محرابی تصریح کرد: امسال نیز سازمان اوقاف همچون سال های گذشته به مناسبت پنجم ذی القعده که به عنوان روز ملی تجلیل و تکریم امامزادگان نامگذاری شده است معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف علاوه بر اجرای برنامه های متنوع دهه کرامت در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، برای بزرگداشت امامزادگان شاخص کشور کنگره بزرگداشت برگزار خواهد کرد.