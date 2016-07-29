مستند پرتره نویسنده مسیحی شیفته امام علی (ع) روی آنتن شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «پرچین راز» درباره جُرج جُرداق نویسنده مسیحی لبنانی کتاب «امام علی (ع) صدای عدالت انسانی» است که شهرت بسیاری در جهان اسلام پیدا کرد. «پرچین راز» پرترهای از این نویسنده است که علاوه بر بررسی زندگی و آثار او، شیفتگی جرداق مسیحی به حضرت امام علی (ع) را روایت میکند.
جرج سمعان جرداق نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس مسیحی لبنانی متولد سال ۱۹۲۶ بود که در سال ۲۰۱۴ میلادی چشم از جهان فروبست. این لبنانی مسیحی از کودکی به کمک خانوادهاش، با نهج البلاغه آشنا میشود و به دلیل فصاحت و بلاغتی که در آن کتاب مییابد نهج البلاغه را حفظ میکند که این قضیه بعدها در نوشتن کتاب و نثر فصیح به او کمک شایانی کرده است.
وقتی از او سوال می شود چرا با اینکه مسیحی است این چنین به امام شیعیان علاقه دارد، میگوید «امام علی (ع) نمونه بارز یک انسان آزاد و حقیقت جو است»
او در فصلهایی از کتابش، اندیشههای امام علی (ع) را با انقلاب فرانسه مقایسه کرده و معتقد است تمام حرفها درباره آزادی انسان، سالها پیش توسط امیرالمونین (ع) عنوان شده است.
جرداق بیش از ۳۰ جلد کتاب به رشته تحریر درآورد که مشهورترین آنها که به فارسی هم ترجمه شده، «الامام علی صوت العدالة الانسانیه» است که در ایران در قالب پنج جلد و با عناوینی همچون علی(ع) و حقوق بشر، علی(ع) و انقلاب فرانسه، علی(ع) و سقراط، علی(ع) و دوران زندگانی علی(ع) و قومیت عربی به چاپ رسیده است.
در این مستند، جرداق ماجرای نگارش کتاب و تاثیرپذیری اش از شخصیت امام علی(ع) را شرح میدهد؛ بخش دیگری از فیلم به توضیح ماجرای ترجمه کتاب به زبان فارسی با کمک آیتالله بروجردی اختصاص دارد.
مستند «پرچین راز» به کارگردانی احمد جان میرزایی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است و شنبه نهم مرداد ماه ساعت ۱۲ و ساعت ۲۱ و جمعه ۱۵ مرداد ساعت ۱۷ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.
نظر شما