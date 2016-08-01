به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از قاریان در جمع خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم، از تمهیدات صدا و سیما ودست اندرکاران در انعکاس جمع خوانی کریم قدر دانی کرد.

وی اظهار کرد: پوشش طرح جمع خوانی قرآن کریم نه تنها در حسینیه اعظم بلکه در تمام مساجد زنجان با شکوه برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: اگر صفا و خلوص دست اندرکاران جمع خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم نبود این کار به خوبی انجام نمی شد.

خاتمی با بیان اینکه با تمهیدات و برنامه ریزی خوب صداو سیما و حسینیه اعظم یکی از برترین طرح ها ی قرآنی در استان اجرا شد، افزود: طرح جمع خوانی قرآن کریم طی ماه مبارک رمضان در امامزادگان استان زنجان به خوبی و با مدیریت برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: قرآن برای هدایت انسان‌ها نازل‌شده و تلاوت آن فضیلت بسیار زیادی دارد و باید از فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد.

خاتمی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، گفت: برنامه‌ها باید طوری تدوین‌شودکه همه مردم به‌خصوص جوانان بتوانند از برنامه‌های معنوی و فرهنگی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری جمع خوانی قرآن کریم از برنامه‌های شاخص است و باید این طرح طی سال های آینده تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: خوشبختانه استقبال جوانان از طرح جمع خوانی قرآن کریم در استان زنجان بسیار مطلوب بود.