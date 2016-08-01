مرصاد تمام نشده است/مردم پشتیبانی از ولایت را افتخار خود می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ علی استادحسینی پیش از ظهر دوشنبه در یادواره سرداران شهید عرب‌نجفی، نادری و ۳۶ شهید عملیات مرصاد شهرستان شاهرود در مسجد غربا، ضمن اشاره به رشادت های گردان های سپاه قائم آل محمد(ص) و رزمندگان استان سمنان در عملیات مختلف به خصوص مرصاد، ابراز داشت: امروزه ادامه دادن راه این شهیدان ادامه دادن راه مرصاد است.

وی افزود: نقش رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس و در پشتیبانی از امام و اسلام بی‌بدیل و بی مانند است اما از سویی باید دانست که نسل امروز نمی دانند شهید عرب‌نجفی و نیروهایش چه حماسه‌ای خلق کردند که امروز برایشان آئین گرامیداشت برگزار می کنیم چرا که از آن دوران کمتر گفته و نوشته شده است لیکن نسل جوان باید بداند که همه ایران مدیون شهدا هستند و تا ابد عزت و سرافرازی ما به خاطر ایثار رزمندگان در مرصاد است.

فرمانده سپاه استان البرز، تأکید بر اینکه رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد حماسه آفریدند و این حماسه آفرینی از بصیرت دشمن شناسانه آنها نشات می گرفت، گفت: بصیرت، زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی شهدا بود که ما را نجات داد و این‌ها اگر نبود، امروز معلوم نمی‌شد موقعیت ما چگونه بود چرا که دشمن در این اندیشه بود که ما از روی ناچاری قطعنامه را قبول کرده‌ایم و برای همین منافقان فراخوان شدند و در حالی که فکرها همه متوجه جنوب بود، دشمن از غرب وارد شد و تا تنگه چهارزبر هم نفوذ کرد.

استادحسینی با اشاره به اینکه راه شهدای مرصاد تا قیم مهدی موعود(عج) ادامه دارد، ابراز داشت: امروز جبهه جنگ ما، جبهه جنگ سخت دیروز نیست و آن جنگ راحت‌تر بود چرا که در آن دشمن مشخص بود اما امروز شناخت دشمن بسیار سخت شده، چون در لباس نفاق و دوست آمده است و می‌خواهد آن ارزش‌هایی که شهدا خون دادند و حماسه آفریدند، را از بین ببرد.

وی افزود: نخستین گام در جنگ نرم این روزها این است که به مردم القا کنند که از نظام خسته اند و برای ما این سوالات را مطرح می کنند که چرا مردم در فشار های اقتصادی باشند، چرا باید سانتریفیوژها بچرخند، چرا نمی گذارید مردم در رفاه باشند، کدخدا را باید دید و با دشمن باید سازش کرد اما در پاسخ به این افراد باید گفت، این‌ مقوله، خط نفاق بوده و خطری به مراتب بالاتر از صدام دارد لیکن تشخیص این خط نفاق از رفتن به سوریه لازم‌تر است از سوی دیگر باید بدانیم که برخی امروز چهره نظام سلطه و آمریکا را بزک می‌کنند و می‌گویند جنگ‌طلبی را باید کنار گذاشت و این‌ها را در ذهن و اندیشه ما نفوذ می‌دهند تا فکر و ذکر ما را از مقاومت و دشمن دور کنند تا دشمن به اهدافش برسد.

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر اینکه جمع رزمندگان، جمع بهشتیان است، گفت:این بزرگواران زمانی در صحنه نبرد بوده و اکنون نیز با اخلاص در صحنه حضور دارند و آماده جانبازی هستند و این جمع بسیار باارزش است از سوی دیگر باید گفت امام خمینی(ره) فرمودند، مردم ما از مردم زمان پیامبر بهتر هستند چراکه امام را تنها نگذاشتند و امروز هم تنها نخواهند گذاشت و پیرو استراتژی امام راحل یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم بود هستند.

استادحسینی درباره خاطرات عملیات مرصاد نیز، توضیح داد: پیروزی مرصاد مدیون رزمندگان استان سمنان و گردان سیدالشهدا (ع) است که راه را بر منافقان سد کردند و ما امروز مدیون شهدا هستیم که شبانه رفتند و به‌عنوان نخستین نیرو راه را بر منافقان بستند و رزمندگان آن زمان به خوبی به یاد دارند که ۴۸ ساعت مقاومت کردند تا اینکه نیروهای پشتیبان رسیدند و عملیات مرصاد را انجام دادند و دشمن را از میان برداشتند لیکن این ۴۸ ساعت قبل از عملیات مرصاد مهم و سرنوشت‌ساز بود و برای همین است که رهبر انقلاب فرمودند «آنکه ایستاد تیپ قائم (عج) بود» وگرنه دشمن به کرمانشاه می‌رسید و با فراخوانی که کرده بودند، در کرمانشاه هماهنگ می‌شدند و به سمت همدان و بعد تهران حرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: امروز نباید اشتباه فکر کنیم و باید شاخص‌ها برای اطاعت و ولایت‌پذیری داشته باشیم و یادمان نرود با نظام سلطه باید جنگید و این شاخص کلام رهبری است که مقابل دشمن باید ایستاد و به او اعتماد نکرد و یا اینکه من بدبینم هستم به دشمن و عده‌ای بیان می‌کنند عینک‌ها را باید عوض کرد و به دشمن اعتماد کرد.