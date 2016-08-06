به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رایزنی‌ها از سوی دست‌اندرکاران تولید فیلم «رستاخیز» و همچنین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان پخش‌کننده این اثر سینمایی برای رفع مشکل اکران این اثر از سال گذشته ادامه دارد این روزها خبرها حاکی از آن است که امکان اکران مجدد این اثر قوت گرفته است.

پیش از این محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در سخنانی اشاره کرده بود که این فیلم علیرغم میل نظام و هنرمندان از اکران بازمانده است.

«رستاخیز» جدیدترین فیلم سینمایی احمدرضا درویش که با موضوع واقعه روز عاشورا جلوی دوربین رفته است با تلاش مسئولان قرار است ماه محرم برای اکران عمومی آماده شود.

تهیه کننده این فیلم تقی علیقلی‌زاده است که در روز ۲۴ تیر ۱۳۹۴ بامجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران عمومی درآمد اما پس از ساعاتی اکران آن توسط سازمان سینمایی و با اعلام بیانیه‌ای متوقف شد. دلیل مخالفت با اکران فیلم نظر برخی فقها درباره نمایش چهره شخصیت‌های دینی بود.

این فیلم تاریخی، مذهبی، حماسی از مقطع تاریخی مرگ معاویه تا شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا را روایت می‌کند. ماجرای این فیلم درباره جوانی به نام بُکیر فرزند «حر بن یزید ریاحی» است که قبل از پیوستن پدرش به کاروان امام حسین(ع) در تصمیمی بزرگ و طی یک روایت عاطفی، دل مشغولی اش را در سپاه حسین(ع) می بیند و این روند باعث می شود به سمتِ حسین بن علی(ع) گرایش پیدا کند.

آرش آصفی، حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، پوریا پورسرخ، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، یاور احمدی فر، بهنام تشکر، انوشیروان ارجمند، میرطاهر مظلومی، انوش معظمی، کوروش زارعی، علی عباسی، حمید جدیدی و جمال سلیمان از کشور سوریه، طلحت حمدی از کشور سوریه، داوود حسین از کشور کویت، جواد الشکرچی از کشور عراق، رضوان عقیلیاز کشور سوریه، فادی ابراهیم از کشور لبنان، فواز سرور از کشور لبنان و ...از جمله بازیگران این فیلم هستند.