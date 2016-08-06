به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان می‌دهد که ساری - قائمشهر، مرزن آباد - کرج، کرج - چالوس مقطع پورکان، آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، چالوس - کرج مقطع پورکان و چالوس - کرج مقطع گچسر با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلا ذکر شده، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به‌ روال عادی در جریان است.

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۰۰ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت گرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برف‌گیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

محور رامیان-اولنگ‌ شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.

محورهای ‌مهرستان - ایرانشهر و مهرستان به سرباز، آشار و ایرافشان واقع در استان سیستان و بلوچستان از روز ۵ مرداد ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه‌های محلی مسیر مسدود است.

مسیر رفت محور سیرجان – نوکهن در استان کرمان‌ از مورخ ۱۱ مرداد ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه مسیر مسدود است.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور اردبیل – آستارا منطقه تونل حیران‌ از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۱۳ مرداد ۹۵ ‌ساعت ۹ الی ۱۷ ‌به‌ دلیل ادامه اجرای عملیات تعمیر چراغ‌های روشنایی تونل حیران در کیلومتر ۳۲ الی ۳۲.۸ ‌مسدود بوده و تردد از کنارگذر تونل انجام می‌شود.

محور فیروزکوه‌ از مورخ ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حد فاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی، از کیلومتر ۰ الی ۴۴ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور سمنان – سرخه ‌واقع در استان سمنان‌ از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته‌ به‌دلیل اجرای عملیات تکمیل تقاطع غیر همسطح مومن‌آباد در کیلومتر ۵ ‌مسیر مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می‌شود.

‌در محور هراز از مورخ ۲۳ خرداد تا ۱۷ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حد فاصل گالری امامزاده هاشم تا رودهن، از کیلومتر ۰ الی ۲۰ تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در آزادراه کرج-قزوین‌ از مورخ ۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶ و روز چهار شنبه تا ساعت ۱۲ به غیر از ایام تعطیلات رسمی‌ و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی‌ (نصب جداکننده)، حدفاصل کیلومتر ۶۳ تا ۷۲ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

در محور کرج - چالوس (کندوان) ‌از روز ۲۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته‌ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات ‌لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل‌ تونل کندوان تا میدان امیرکبیر کیلومتر ۰ الی ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.