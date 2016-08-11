به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان به تنظیم شیوه هایی در خصوص نحوه اطلاع رسانی خدمات و اقدامات دولت طی هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: برای این منظور برنامه هایی از سوی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برای ما ارسال شده و ما نیز برنامه هایی در این زمینه تدوین کرده ایم که در نهایت ۱۵ برنامه برای تشریح خدمات دولت از سوی دستگاه های اجرایی استان در هفته دولت تهیه شده است.

وی افزود: بناست در پایان هفته دولت از دستگاه های برتر استان در بحث اطلاع رسانی خدمات و اقدامات دولت تجلیل به عمل آید.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان به برگزاری تورهای بازدید از پروژه های استان برای اصحاب رسانه، فعالین سیاسی و اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: برای این منظور سه تور بازدید پروژه درنظر گرفته شده است.

رشیدی نیا برگزاری نشست های خبری و تشریح عملکرد دولت توسط دستگاه های اجرایی را از دیگر برنامه های هفته دولت دانست و افزود: تمام دستگاه های اجرایی استان باید در ایام هفته دولت هر کدام با سه خانواده شهید دیدار کنند.

وی بر حضور مدیران کل در جلسات شورای اداری شهرستان ها و دیدار و حضور آن ها در منزل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در هفته دولت امسال تاکید کرد و بیان داشت: چاپ گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی به صورت ویژه نامه مقایسه ای، انتشار گزارش عملکرد یا افتتاح پروژه ها در رسانه های محلی و حضور مدیران در گروه ها و تالارهای مجازی بصورت نشست های خبری از دیگر برنامه های تدوین شده برای اطلاع رسانی عملکرد دولت در ایام هفته دولت است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان اضافه کرد: برگزاری دیدارهای مردمی، حضور در برنامه های شبکه استانی و تشریح عملکرد دولت، چاپ بنر و پوستر از عملکرد دستگاه ها و نصب آن ها در میادین پرتردد شهرها و برگزاری نمایشگاه مجازی از جمله نمایشگاه عکس، فیلم، کلیپ و ... در فضای مجازی به تعداد ۲۰ مورد از برنامه های تدوین شده برای دستگاه های اجرایی طی هفته دولت است.

رشیدی نیا با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان برای انتشار اخبار خود در هفته دولت باید با خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ارتباط موثری داشته باشند، عنوان کرد: مستندسازی تمامی اقدامات و فعالیت هایی که در ایام هفته دولت صورت می گیرد همچنین اطلاع رسانی گسترده در فضاهایی مانند مساجد، نماز جمعه و ... از دیگر برنامه های ۱۵ گانه تدوین شده برای دستگاه های اجرایی در هفته دولت است. ‌