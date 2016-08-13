گزارش نشریه انگلیسی از زندگی ایرانیان زیر سایه تحریم

خبرگزاری فارس نوشت: مجله انگلیسی «پراسپکت» در تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق هسته ای با گروه ۱+۵ نوشته که رفع تحریمها تنها در سطح نظری انجام شده اند و در مقام عمل، ایران هنوز زیر سایه تحریم زندگی می کند.



«کریستوفر دو بلاگ» نویسنده این یادداشت، به نقل ماجرایی از یکی از سفرهای اخیرش به ایران با گروهی از شهروندان کشورهای غربی پرداخته و نوشته که مدیر اجرایی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکتریکی، رفع تحریمها علیه ایران را شبیه شوخی دانسته و گفته: «بر خلاف آنچه همه شما فکر می کنید، این کشور هنوز زیر سایه تحریم زندگی می کند.»



البته ایران بعد از اجرایی شدن برجام، اکنون قادر شده برای اولین بار بعد از اوایل سال ۲۰۱۲ به اروپا نفت و سایر کالاها بفروشد؛ ضمن اینکه بانکهای ایرانی به سوئیفت وصل شده اند و برخی شرکتهای بزرگ بین المللی برای عقد قرارداد با ایران اعلام آمادگی کرده اند.



اما اینها، به نوشته پراسپکت، «تئوری های وقایعی هستند که در طول چهار ماه گذشته اتفاق افتاده اند. منظور این مدیرعامل (در سفر به ایران) از گفتن اینکه ایران هنوز زیر سای تحریم زندگی می کند این بود که تئوری و عمل به قدری از هم فاصله دارند که زندگی فرقی با روزهای قبل از ژانویه (اجرایی شدن برجام) ندارد.»



در حالی که ۶ ماه از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به «برجام» می‌گذرد، بانک‌های بزرگ اروپایی کماکان تمایلی برای انجام تراکنش‌های مالی مربوط به ایران ندارند. نشست «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های بانکی اروپا، چند ماه پیش کمکی به رفع این معضل نکرده و آنها دیپلمات آمریکایی را به مطرح کردن اظهارات ضد و نقیض درباره از سرگیری روابط با ایران متهم کرده‌اند.



پیش از این خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی آشکار کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل آنکه نمی‌خواهد در زمینه تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران نرمش به خرج دهد، از ارائه توضیح کتبی برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره مبادله با ایران امتناع می‌ورزد.