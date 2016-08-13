طرح تحول به دولت ضربه می زند/ آثار ویرانگر طرح بر تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی طرح تحول سلامت و همچنین ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت با حضور حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مروج حسینی رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران، اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و موسی بیات عضو هیات مدیره انجمن منابع انسانی ایران برگزار شد.

در این نشست نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی طرح تحول سلامت را شکست خورده و ناموفق دانسته و مخالفت خود با ادغام درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت اعلام کردند.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین نشست افزود: سازمان تامین اجتماعی با هدف کمک به توسعه کشور و اهداف کلان اقتصادی و همچنین اهداف بلندمدت نظام در حوزه های مختلفی مانند سالمندی، مراقبت های درمانی و اجتماعی، از کارافتادگی، بیکاری، بیماری، آسیب دیدگی حین کار، زایمان و ... تعریف شده است و تنها سازمانی است که در کشور در چارچوب اهداف مشخص شده به نیمی از جمعیت کشور خدمات رسانی می کند.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی فعال ترین نظام اقتصادی کشور در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی است گفت: در حال حاضر در حوزه درمان ۴۶ هزار نفر نیروی انسانی در قالب ۳۵۹ مرکز ملکی، ۸۰ بیمارستان، ۲۷۹ مرکز درمان سرپایی، ۱۰۳۰۰ تخت فعال در بخش درمان مستقیم به بیمه شدگان خدمات ارائه می دهد و همچنین با ۷۸۴ بیمارستان و چهار هزار و ۵۲۶ درمانگاه و کلینیک دولتی و غیردولتی و پزشکان متخصص قرارداد بسته و خرید خدمت می کند و ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر شاغل و بازنشسته از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.

طرح تحول سلامت الگوبرداری از طرحی شکست خورده در غرب

وی به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: حزب جمهوری خواه ۱۳۲ سال قبل به واسطه این طرح قدرت را در دست می گیرد و همان ۴ سال اول پرداخت ها از جیب مردم آنقدر بالا می رود که ابزاری می شود که دموکرات ها با توجه به نواقص طرح، قدرت را مجددا به دست گیرند و اینکه چرا و به چه دلیلی یک طرح شکست خورده در کشوری غربی بعد از سال های زیاد در کشور ما از سوی وزیر بهداشت به عنوان طرح تحول سلامت رونمایی می شود، جای تعجب دارد.

به گفته صادقی، هدف طرح تحول سلامت خوب است اما چون درمان را در کشورهای مختلف مطالعه کردیم نباید مسیری که در کشورهای دیگر دنبال شده و الگوی شکست خورده ای بوده را به عنوان مرجع انتخاب کنیم. زمانی که این طرح آغاز شد در ابتدا خوب بود و دولت منابع مالی نسبتا خوبی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول آن پیش بینی کرد و همین موضوع باعث شد که تقاضای القایی در حوزه های مختلف به شدت بالا برود.

به گفته وی، اجرای این طرح، پرهزینه ترین درمان را ارائه داد نه اینکه مستقیم از جیب مردم هزینه ها را بگیرد بلکه از جیب ملت (خزانه) و پنهانی. و در سال دوم طرح، شکستن استخوان آن مشاهده شد.

وی با اشاره به اینکه وزیر بهداشت مشکلات طرح را در این حوزه به صندوق های بیمه ای نسبت داده و عنوان می کند اگر با ما همکاری می کردند این اتفاق رخ نمی داد، گفت: تامین اجتماعی در سال اول ۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه کرد و همین باعث شد با کسری مواجه شود و در سال دوم اعتبار اجرای این طرح به ۱۶ هزار میلیارد تومان و در سال بعد به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که علت آن نیز نشات گرفته از افزایش نرخ های متاثر از طرح تحول سلامت بود. به طوری که تقاضای القایی سرویس دهنده و سرویس گیرنده بالا رفته بود که عملا باعث این شد که سرویس دهی مطلوب نشود و همچنین شاهد گرفتن هتلینگ مطلوب در مراکز درمانی نشدیم و تمام این موارد باعث شد طرح تحول سلامت نظام درمان کشور را مختل کند.

صادقی گفت: جای تعجب است که دولت چرا اصرار دارد در سورنای این طرح شکست خورده و فاقد بازدهی مطلوب بدمد و صدایش را هر روز بلندتر کند و وزارت بهداشت می گوید سرویس دهی مصرف کننده، پول و مدیریت مصرف در اختیار من باشد که این موضوع در هیچ جای دنیا رایج نیست به طوری که خرید کننده خدمت اختیارش را به دست فروشنده خدمت بدهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه اگر طرح تحول سلامت موفق بود در سال ۵۴ زمانی که قانون تامین اجتماعی دچار دست‌کاری شد و دولت ۳ درصد پرداخت حق بیمه را به عهده گرفت این طرح اجرایی می شد، افزود: بعد از انقلاب بخش درمان با وزارت بهداشت ادغام شد و طی چند سالی که این اتفاق افتاد و منابعی که از ما گرفتند نه تنها سرویس دهی مطلوبی ارائه نشد بلکه اعتبار آن سطح احیای ترابری و بازسازی سیستم های وزارت بهداشت صورت گرفت و با منابع ما توانست خود را به روز کند.

وی با اشاره به اینکه در سیاست های ابلاغی رهبری به صراحت و شفاف گفته شده است سیاست های راهبردی منطبق با قانون باشد، گفت: هنگامی که مشکلات را دیدیم به دنبال قانون الزام رفته و با حمایت دولت وقت، قانون الزام به تصویب مجلس رسید و کل اموال تامین اجتماعی مجددا به ما برگشت که این قانون در برنامه چهارم و پنجم دیده شده است به طوری که استقلال درمانی تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته شد و به وزیر بهداشت نیز تفهیم شد اما مسئولان وزارت بهداشت به دنبال راه گریز هستند و در این خصوص دائما به سیاست های رهبری استناد می کند.

طرح تحول جیب پزشکان را پرپول کرده است

وی گفت: قانون گذار در قانون استقلال درمان ما را به رسمیت شناخته و به آن تاکید کرده است و موردی که هم اکنون جای سوال دارد این است که چرا باید به ادامه و استمرار طرحی که ناکارآمد و ناموفق بوده اصرار داشت و چرا باید در طرح تحول سلامت جیب پزشکان را مملو از پول کنیم به طوری که بگویند وقتی برای خرج کردن آن ندارند.

به گفته وی، با اجرای طرح تحول، نظام پرداختی های حوزه درمان به هم ریخته به طوری که پرستار ۳ میلیون پزشک ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و جراح ۴۰۰ تا یک میلیارد می گیرد.

صادقی با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور سال هاست با معضلات متعددی مواجه است، گفت: یکی از این معضلات افزایش پرداخت های بیش از حد از جیب بیمه شدگان و رشد نامتوازن و خارج از نظارت مراکز درمانی و تشخیصی در حوزه بخش خصوصی است بدون اینکه به فلسفه وجودی خصوصی سازی توجهی شود. ظهور بیمه های مکمل نه به خاطر پوشش خدمات بلکه به خاطر پوشش ناکافی بیمه های پایه و فاصله زیاد تعرفه بخش خصوصی و دولتی، شکست بسیاری از طرح ها و قوانین بیمه سلامت مانند طرح خودگردانی، نظام ارجاع و پزشک خانواده و ... است که تمام اینها باعث شد طرح تحول سلامت فاقد بازدهی مناسب باشد و باعث شده درمان طی دو سال گذشته بسیار پرهزینه باشد.

افزایش ۶۴ درصدی هزینه های تامین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت باعث شده که ۶۴ درصد به هزینه های تامین اجتماعی اضافه شود، تاکید کرد: این افزایش هزینه به هیچ وجه مطابق با افزایش کیفیت درمانی نیست بلکه ناشی از افزایش تعرفه ها و نرخ هایی است که به واسطه رشد تعهدات، از محل اجرای طرح تحول زیاد شده است که با این رشد نامتوازن، رشد وصول حق بیمه تامین اجتماعی هماهنگ نبود.

وی ادامه داد: در نتیجه سازمانی که باید منابع خود را صرف بیمه شدگان و کارگران کند مجبور شده بخش قابل توجهی از منابع خود را به اجرای طرح تحول اختصاص دهد و با کارفرمایان فشار وارد کند که با این اقدام کارفرمایان را ویران و از زندگی ساقط کردیم.

بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت

به گفته این فعال جامعه کارگری، دولت هم در این میان به تعهدات خود عمل نکرده و در حال حاضر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.

وی گفت: فقدان سیستم ارجاع بیمار به این مقوله ها دامن زده چرا که کنترل های کافی از سوی خریداران درمان به شکل مطلوب صورت نمی گیرد بنابراین شاهد رشد فزاینده درمان غیرمستقیم خودمان در طی این سال ها شده ایم یعنی میزان مراجعه به درمان مستقیم خود را افزایش دادیم و این اثرات نامطلوب نشات گرفته از سیاست های نرخ گذاری و عدم پذیرش هزینه های نامتعارف از سوی بیمه سلامت بوده که از منظر اقتصادی نتوانسته درمان را ساماندهی کند. چیزی که حداقل تاکنون از سوی مدیران درمان وزارت بهداشت به آن پرداخته نشده و چون نتوانستند عنوان می کنند عدم همکاری تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... و عدم توفیق خود را به سازمان های بیمه ای و ما نسبت می دهند در حالی که ۶۴ درصد هزینه های ما به دلیل همین طرح تحول افزایش یافته است.

با ادغام درمان در وزارت بهداشت به شدت مخالفیم

وی افزود: از سال ۵۴ تا ۶۷ که درمان به طور کامل زیر نظر وزارت بهداشت بود، مطلوبیتی در این حوزه ندیدیم بنابراین با ادغام درمان در وزارت بهداشت به شدت مخالفیم و قانون گذار ما را مجزا دانسته و عنوان کرده تامین اجتماعی مستقل و بر اساس قانون خود اداره شود و ما سیاست گذاری های کلان طرح تحول را می پذیریم و آنها می توانند بر این اساس فروش خدمت کنند اما اینکه بگویند خدمت گیرنده منابع را به ما بدهد و مدیریت منابع هم تحت نظر وزارت بهداشت باشد، درست نیست و ما مختار هستیم برای خرید خدمت و این موضوع درخواستی آنها منطبق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هم نیست.

صادقی گفت: ادغام بیمه درمان و یک شکل شدن بسته ها و مزایا و دفترچه های بیمه باعث تنزل سطح ارائه خدمات شده و ما را با ابهام روبه رو می کند و حق و حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی در بهره مندی از مراکز درمانی ملکی دچار خدشه می شود و اگر این اتفاق رخ دهد درمان ما که در حال حاضر رایگان و به مراتب بهتر از دولت است را دیگر شاهد نخواهیم بود.

وی گفت: جدا شدن درمان باعث می شود خدمات یکپارچه بازنشستگی و درمان تامین اجتماعی از هم گسسته شود و این موضوع در بلندمدت باعث تضعیف نظام تامین اجتماعی می شود با طرح تحول و دادن دفترچه رایگان انگیزه را در پرداخت حق بیمه به صندوق های بیمه در درازمدت از بین برده و اهمیت آن را کاهش می دهیم.

یکسان سازی ۱۹ صندوق بیمه وظیفه وزارت بهداشت

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به وضعیت صندوق های بیمه ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹ صندوق بیمه ای مانند شهرداری، بانک ها، نفت، امداد، مس، هما، فولاد، هتل ها، دریانوردی و ... در کشور فعال هستند که به هیچ وجه اسمی از آنها برده نمی شود و چگونه است که وزیر بهداشت فقط به دنبال تامین اجتماعی است. در حالی که ماموریت اصلی برای یکپارچه سازی و هماهنگ شدن این صندوق های بیمه ای با یکدیگر است و تامین اجتماعی یک قانون مجزا دارد بنابراین بر این اساس مخالف ادغام هستیم و مقابل آن می ایستیم.

وی گفت: منابع ما با طرح تحول در قبال سایر صندوق ها متفاوت بوده و همگن نیست چرا که در حال حاضر ما ۹.۲۷ پرداخت می کنیم و صندوق های دیگر هر کدام نرخ های متفاوت دارند که اصلا قابل قیاس نیست.

وزیر بهداشت روند فرار رو به جلو را دنبال می کند

وی گفت: وزیر بهداشت روند فرار رو به جلو را دنبال می کند، طرح تحول سلامت همانند طرح یارانه ها و مسکن مهر بود که نه تنها تحول را ندیدیم بلکه شاهد پایین آمدن سطح سرویس دهی، بالا رفتن تقاضای القایی و افزایش پرداخت ها از جیب خزانه شدیم.

صادقی با اشاره به اینکه حاکمیت مکلف است بر اساس قانون در حوزه سلامت و در حوزه های آموزش و کسب علم و دانش نیز رایگان سرویس دهد که ما اینها را رها کردیم و فقط شعار می دهیم و در هر دو حوزه نیز ناموفق عمل کردیم، اظهار داشت: باید از کشورهای موفق در بحث درمان مانند ترکیه و مالزی الگوبرداری می کردیم نه اینکه الگوی کشوری که اقتصاد بسته ای دارد را در بدترین شرایط انتخاب کنیم.

طرح تحول رانتی برای پزشکان و طرح یارانه های دولت قبل

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده ماهانه ۷۲۰ میلیارد تومان به افرادی پرداخت می کنیم که اصلا نیازمند و ذینفع نیستند در حالی که این بودجه باید به سمت سلامت و رفاه کشور برود و یک دولت شجاع می خواهد که برای یک بار این کار را انجام دهد زیرا هرکس که ذینفع است یارانه بگیرد.

صادقی تاکید کرد: وزیر بهداشت معتقد است تامین اجتماعی قانون را رعایت نمی کند در حالی که ما در دفاع از خود در حوزه دولت نظرات کارشناسی خود را ارائه کرده و آنها نیز استدلال های ما را پذیرفته اند و در این خصوص رئیس جمهور، معاون اول و سایر وزرا سکوت کرده اند و فقط وزارت بهداشت است که اعتراض می کند و مقصر را صندوق های بیمه ای عنوان می کند در حالی که بیمه سلامت ورشکسته است و منابع آن دولتی است و آورده مردم هم در آن پایین است و صندوق روستاییان و عشایر نیز به مراتب وضعیت بدتر دارد که می ماند تامین اجتماعی که دفاعیات ما در این خصوص قانونی است.

پرداخت از جیب کارگران نتیجه تصمیمات تخریبی

وی گفت: تاثیرات تصمیمات اشتباه را ما از جیب کارگران پرداخت می کنیم و در همین رابطه سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد پرداخت کردیم. در این خصوص کوتاه نمی آییم و از حق مان دفاع می کنیم و تاکنون نیز با دولت مذاکراتی کرده ایم و اگر بنا باشد وزیر بهداشت از امکانات صدا و سیما به نفع خود بهره برداری کند ما نیز از روشهای خودمان استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی مدیریت دولتی دارد، گفت: انتظار نداریم سازمان بیشتر از این خودش را در تیررس قرار دهد و ما به عنوان صاحبان سرمایه و شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی در خط مقدم دفاع هستیم و منطق ما قوی تر و اطلاعات مان در حوزه درمان علمی، تاریخی و قوی تر از وزارت بهداشت است. تامین اجتماعی سازمانی مظلوم و پرکار است که بار ۵۰ درصد جمعیت کشور را در خدمات رسانی به دوش می کشد بدون اینکه صدایش دربیاید.

عدالت تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی

همچنین در این نشست اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران افزود: در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی ۹ درصد حق بیمه از کارگر با حداقل حقوق دریافت می شود که حدود ۷۲ هزار تومان در ماه می شود و فردی که حداکثر حقوق (۶ میلیون) را می گیرد، ماهیانه حدود ۵۴۰ هزار تومان حق بیمه می دهد و عدالتی در سازمان در حوزه درمان حاکم است، به‌طوری‌که تمام این حق بیمه ها در یک صندوق ذخیره شده و هر فردی که بیمار شد از آن می تواند استفاده کند.

وی تاکید کرد: معمولا مصرف طبقات مرفه از درمان کمتر است و افراد نیازمند بیشتر دچار بیماری می شوند، که از درمان استفاده می کنند و این عدالتی است که در سازمان تامین اجتماعی به خوبی مشاهده می شود؛ چراکه اعتبارات درمان به سمت ضعفا سوق داده شده است.

وزیر بهداشت سرانه درمان ۴۱ میلیون نفر را نمی دهد

نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن انتقاد از وزارت بهداشت که سرانه درمان نیمی از جمعیت کشور که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند را نمی دهد، گفت: سرانه درمان هر ایرانی در سال ۳۱ هزار تومان است که تاکنون هیچ مبلغی از آن به تامین اجتماعی داده نشده و همه را به وزارت بهداشت داده اند و اکنون نیز قصد ادغام درمان تامین اجتماعی را دارند.

شوکت گفت: اکنون یک پزشک با اجرای طرح تحول مامایی که برای هفته ای دو روز به یک درمانگاه در یکی از شهرها می رود، ماهانه ۲۵ میلیون تومان و برای هفته ای ۶ روز، ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان حقوق می دهند، در حالی که کارگران ما برای مواجهه با بیمارستان های خصوصی کمرشان می شکند؛ چراکه با طرح تحول صددرصد هزینه های درمانی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تعرفه های پزشکی سال گذشته صددرصد افزایش یافت، اظهار کرد: قرار بود تا چند سال تعرفه ها دیگر زیاد نشود، اما مجددا در سال جاری ۱۲ درصد رشد پیدا کرد تازه باز هم پزشکان اعتراض می کنند که کم است.

طرح تحول بزرگترین ضربه را به دولت می زند

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی بداند که اجرای طرح تحول بزرگترین ضربه را به دولت وارد می کند؛ و این طرح اولش شیرین است، اما بعد از گذشت ۲- ۳ سال مشخص شد که یارانه ها چه بلایی بر سر مردم آورد و با واریز ماهی ۴۰ هزار تومان، ۴۰۰ هزار تومان از مردم گرفتند.

شوکت ادامه داد: با کارفرمایان کاملا توافق داریم و در نهایت و در صورت ادامه فشارهای وزارت بهداشت، ۹ درصد حق درمان را نمی‌دهیم و می گوییم درمان نمی خواهیم و یک صندوق بیمه مشارکتی ایجاد می کنیم و همانند بسیاری از افراد مرفه، دفترچه رایگان سلامت می گیریم.

وی با تاکید بر اینکه منابع تامین اجتماعی، حق الناس است و هیچ دولت و مجلسی حق دخل و تصرف منابع حق الناس را ندارد، گفت: ما اجازه دخالت و تصمیم گیری نابه‌جا به هیچ کس را نمی دهیم و در این خصوص کاملا ایستاده ایم.

نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در مورد تفاهم نامه با بانک رفاه برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی افزود: به عنوان عضو هیات امنای این سازمان عنوان می کنم که آیندگان به ما در مورد این تفاهم نامه لعنت می فرستند که شما چرا این کار را کرده و اجازه دادید عهدنامه ای این چنینی اجرایی شود.

به گفته شوکت، بر اساس این تفاهم نامه، ۶۰ درصد از اعتبارات مطالبات از سوی بانک رفاه و ۴۰ درصد را نیز خودمان تامین می‌کنیم و به همین دلیل سازمان از عهده بازپرداخت وام بانک رفاه، برنمی آید و نمی تواند آن را پس دهد و روزبه‌روز بر بدهی هایش اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای طرح تحول ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند، گفت: این مبلغ فراتر از ۹ بیست و هفتم است؛ چراکه دو درصد آن برای بازنشستگی گذاشته شده بود و با احتساب آن، ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان فراتر از این مبلغ، بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

بازنگری در طرح تحول تنها راه نجات دولت

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: همانطور که نسبت به دولت گذشته قضاوت می کنیم که چه کارهایی انجام داد، آیندگان نیز خاطره بدی را در حوزه درمان دولت روحانی به یاد خواهند داشت، اما باز هم جلوی ضرر را از هر جایی بگیریم، منفعت است و در مجموع تنها راه دولت این است که بازنگری کلی در طرح تحول سلامت ایجاد کند و همچنین تعرفه ها را به حالت قبل بازگرداند.

شوکت تاکید کرد: در هیچ جای دنیا یک پزشک را در رأس وزارت بهداشت نمی گذارند و یک اقتصاددان امور را برعهده می گیرد. وزیر بهداشت می گوید پول را به من بدهید خودم سیاست گذاری می کنم، خودم بیمارستان می سازم، خودم خرید خدمت می کنم و خودم نیز نظارت می کنم و این یعنی ایجاد زمینه فساد کامل که در هیچ جا قابل قبول نیست.

به گفته وی، وزیر بهداشت می گوید طرح تحول برای جلوگیری از زیرمیزی اجرا شده، اما این اصلا منطقی نیست؛ و تنها راه بازنگری است که تبعاتی ندارد و در نهایت چند پزشک سرمایه‌دار اعتراض می کنند.

ادغام درمان کشورهای موفق در وزارت رفاه بوده نه بهداشت

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد ادغام درمان نیز گفت: کشورهایی که در ادغام موفق بودند مانند ترکیه اینگونه بوده که ادغام درمانشان در وزارت رفاه بوده و نه در وزارت بهداشت و آقای قاضی زاده که این موضوع را مطرح می کند، چرا نمی‌گوید در ادغام در وزارت رفاه صورت گیرد.