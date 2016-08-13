توقیف ۴ شناور ایرانی با ۱۶ سرنشین توسط عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین خسروی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به توقیف سه قایق و یک لنج ایرانی و دستگیری ۱۶ نفر از سرنشینان آن توسط کشور عربستان ، افزود: این شناورها مربوط به بوشهر، گناوه و شیف بودهاند که از زنده بودن سرنشینان مطمئن هستیم.
فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر گفت: هم اکنون از سرنوشت افراد دستگیر شده اطلاعات دقیقی در دست نیست.
خسروی در ارتباط با دستگیری برخی صیادان استان بوشهر توسط کشورهای عربی بیان کرد: شناورها هنگام خروج فرم توجیهی را دریافت میکنند ولی گاهی برای انجام صید بیشتر وارد آبهای دیگر کشورها میشوند.
وی ادامه داد: برخی از این صیادان مجوز پنج روزه برای صید داشتهاند ولی پس از گذشت پنج روز برنگشته اند که توسط گارد ساحلی کشورهای ساحلی توقیف میشوند و بازگرداندن آنها توسط نماینده وزارت خارجه در حال پیگیری است.
فرمانده دریابانی بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق اقدامات بسیار خوبی در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد افزایش میزان کشفیات قاچاق هستیم.
خسروی به توسعه تجهیزات و امکانات دریابانی بوشهر اشاره کرد و گفت: مقابله با صید غیرمجاز در دستور کار است و امسال صید ترال به میزان بالایی کاهش یافته است.
نظر شما