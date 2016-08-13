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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

فرمانده دریابانی بوشهر خبر داد:

توقیف ۴ شناور ایرانی با ۱۶ سرنشین توسط عربستان

توقیف ۴ شناور ایرانی با ۱۶ سرنشین توسط عربستان

بوشهر - فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر از توقیف ۴ شناور ایرانی با ۱۶ سرنشین توسط عربستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین خسروی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به توقیف سه قایق و یک لنج ایرانی و دستگیری ۱۶ نفر از سرنشینان آن توسط کشور عربستان ،  افزود: این شناورها مربوط به بوشهر، گناوه و شیف بوده‌اند که از زنده بودن سرنشینان مطمئن هستیم.

فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر گفت: هم اکنون از سرنوشت افراد دستگیر شده اطلاعات دقیقی در دست نیست.

خسروی در ارتباط با دستگیری برخی صیادان استان بوشهر توسط کشورهای عربی بیان کرد: شناورها هنگام خروج فرم توجیهی را دریافت می‌کنند ولی گاهی برای انجام صید بیشتر وارد آب‌های دیگر کشورها می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی از این صیادان مجوز پنج روزه برای صید داشته‌اند ولی پس از گذشت پنج روز برنگشته اند که توسط گارد ساحلی کشورهای ساحلی توقیف می‌شوند  و بازگرداندن آنها توسط نماینده وزارت خارجه در حال پیگیری است.

فرمانده دریابانی بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق اقدامات بسیار خوبی در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد افزایش میزان کشفیات قاچاق هستیم.

خسروی به توسعه تجهیزات و امکانات دریابانی بوشهر اشاره کرد و گفت: مقابله با صید غیرمجاز در دستور کار است و امسال صید ترال به میزان بالایی کاهش یافته است.

کد مطلب 3739971

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