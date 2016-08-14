۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۴۵

هتک حرمت صهیونیستها به مسجدالاقصی/زخمی شدن ۱۵ فلسطینی

شهرک نشینان صهیونیست روز یکشنبه با حمایت نظامیان اشغالگر به هتک حرمت مسجدالاقصی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ۴۰۰ شهرک نشین صهیونیست روز یکشنبه با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی از سمت باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش برده و به هتک حرمت قبله اول مسلمین پرداختند.

نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی که قصد مقابله با شهرک نشینان را داشتند یورش برده و ۱۵ نفر از آنها را زخمی کردند. نظامیان اشغالگر همچنین ۳ فلسطینی را به هنگام خروج از مسجدالاقصی بازداشت نمودند.

از سوی دیگر وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نشست فوق العاده اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در سطح نمایندگان را به منظور بررسی اقدامات صهیونیست ها علیه مسجدالاقصی خواستار شد.

لازم به ذکر است که در سایه سکوت کشور های اسلامی و عربی،  هتک حرمت مسجد الاقصی به عمل عادی صهیونیست ها مبدل شده است و صهیونیست های تندرو هر از چند گاهی به بهانه های مختلف وارد این مکان مقدس می شوند.

