شاهرود میزبان همایش ملی زغالسنگ شد/ وصول ۱۷۲ اثر علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عطایی صبح دوشنبه در نشست خبری پیش از آغاز سومین همایش ملی زغالسنگ ایران به میزبانی دانشکده معدن، نفت و ژئوپولتیک دانشگاه صنتی شاهرود، بیان داشت: سومین همایش ملی زغالسنگ با حضور اساتید، نخبگان، صاحبنظران ایرانی و خارجی از ۲۰استان و سه کشور خارجی نهم و دهم شهریورماه جاری به میزبانی شاهرود برگزار خواهد شد.

وی افزود: تا کنون ۱۷۲ اثر علمی تحت عنوان مقاله و تحقیق به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این بین ۱۰۷مقاله مورد تائید قرار گرفته است همچنین در این همایش دو روزه ۲۰مقاله به صورت شفاهی قرائت و ۸۷مقاله به شکل پوستر به نمایش گذاشته خواهد شد.

میهمانان خارجی در راه شاهرود

دبیر علمی همایش ملی زغالسنگ ایران همچنین درباره میهمانان این همایش نیز گفت: در کنار میهمانان داخلی شامل اساتید، روسای دانشکده های معدن سراسر کشور مانند کرمان، تهران، طبس و...، دو میهمان خارجی از دانشگاه دونتسک اوکراین، یک میهمان برزیلی از کبریج لندن و دو استاد و صاحبنظر حوزه معدن از استرالیا در این همایش حضور خواهند داشت.

عطایی درباره بخش های مختلف این همایش هم توضیح داد:تبیین برآیند همکاری های علمی بین کمیته ای و دانشگاهی از سوی دانشکده های معدن دانشگاه های سراسر کشور، بحث و تبادل نظر درباره مسائل معدن و زغالسنگ ایران، مبادلات علمی، تعریف زمینه های پژوهشی مرتبط با زغالسنگ، جلب توجه مسئولان به این مقوله، شناسایی استعدادهای این حوزه به خصوص در بین اساتید و پژوهشگران جوان و ارتقای علمی مدعوان مهمترین اهداف سومین همایش ملی زغالسنگ ایران است.

وی افزود: ایران جزء کشورهای غنی از انواع انرژی است و به لحاظ تولید انرژی و سایر کاربردهای آن در صنعت زغالسنگ از مهمترین معادن و منابع علمی جهان و منطقه محسوب می شود از سوی دیگر دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود از مهمترین های کشور محسوب می شود و جمع این ازداد در کنار شناساندن ظرفیت های معدنی شاهرود و دانشگاه صنعتی این شهرستان از دیگر افق های برگزاری همایش ملی زغالسنگ خواهد بود.

میزگرد بین المللی زغالسنگ برگزار می شود

دبیر علمی سومین همایش ملی زغالسنگ ایران درپاسخ به پرسش خبرنگار مهر با موضوع مهمترین رویداد این همایش نیز گفت: برگزاری میزگرد بین المللی زغالسنگ با حضور پروفسور تورس در راستای تشریح نرم افزار معدنی موسوم به «دیتا ماین» با موضوع طراحی معدن در کنار بررسی راهکارهای خروج زغالسنگ از بحران های موجود مانند عدم بهره وری و استفاده از این عنصر معدنی و ... از مهمترین بخش های این همایش دو روزه است.

عطایی افزود: انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود با شرکت دیتا ماین و اخذ نمایندگی این شرکت معتبر بین المللی که در زمینه طراحی معدن فعالیت دارند بزرگترین دستاورد این میزگرد و همایش خواهد بود که از این پس دانشگاه صنعتی شاهرود می تواند با دارا بودن نمایندگی از این شرکت در خاورمیانه و منطقه، میزبان کنفرانس های بین المللی و رویدادهای جهانی معدن باشد.

وی ادامه داد: دیگر دستاورد علمی این میزگرد انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های اوکراین و استرالیا برای تبادل دانشجو و اعزام محقق برای مدت زمانی خاص است که امیدواریم این اهداف علمی در پایان همایش، محقق شود.

محورهای علمی همایش تبیین شد

دبیر علمی همایش بین المللی زغالسنگ همچنین گفت: محورهای علمی این همایش تبیین اهمیت و جایگاه زغالسنگ در بین سیاست مداران، سرمایه گذاران، اندیشمندان و دانشگاهیان در کنار دستگاه های نظارتی، گسترش شبکه های مناسب ارتباطی بین صنایع و دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور ایجاد دانش حوزه معدن، تعامل، ارائه دیدگاه ها، تبادل تجربیات و دانش بین دانشکده های معدن سراسر کشور و تشویق پژوهشگران و متخصصان فعال در این حوزه برای مبادله ایده های خلاقانه از جمله محورهای این همایش هستند.

عطایی درباره دیگر محورهای علمی همایش زغالسنگ، گفت: این همایش همچنین جلب توجه مسئولان به حوزه زغالسنگ و سرمایه گذاری های پژوهشی، جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی منطبق بر نیازهای مراکز آموزشی کشور و تشریح چالش های پیش روی صنعت زغالسنگ را در کنار فراهم آوردن بستر مناسب برای انتقال دانش این حوزه دنبال می کند.

وی افزود: محورهای علمی این همایش به گونه ای تبیین شده اند که تمامی زمینه های علمی، کاربردی و مدیریتی قابل بحث در صنعت زغالسنگ را پوشش دهند و این هدف با تشکیل کمیته های اجرایی، فنی، علمی و ... دنبال می شود.

صنعت زغالسنگ نیازمند توجه است

دبیر اجرایی همایش ملی زغالسنگ نیز در این نشست خبری با اشاره به ضرورت های برگزاری این همایش گفت: امروزه صنعت زغالسنگ با بحران های جدی مواجه است و بسیاری از معادن امروزه نیمه تعطیل هستند لذا دبیرخانه اجرایی همایش زغالسنگ برآن شد تا با هدف راهکارهای برون رفت از بحران های موجود در این حوزه، سومین همایش زغالسنگ ایران را در شاهرود برگزار کند.

امیر فرهنگ سرشکی درباره اهداف این همایش، توضیح داد: مسئولان اجرایی این همایش به دنبال یافتن راهکار های ارزشمند برای برون رفت از بحران های موجود در حوزه زغالسنگ ایران و همچنین ارائه آنها به مسئولان هستند تا ان شاالله بتوانیم دریچه ای روشن به سوی صنعت زغالسنگ ایران باز کنیم.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی در خلال این همایش، به تجمیع تجربیات، برقراری مستقیم ارتباط بین پژوهشگران و محققان، ارائه آموزش های نوین و کاربردی، معرفی آخرین ابداعات و تحولات در ابزارهای تحقیقاتی حوزه زغالسنگ و ایجاد زمینه های فعالیت جمعی بین دانش پژوهان این حوزه کمک شایانی می کند.

نمایشگاه صنعت زغالسنگ برگزار می شود

دبیر اجرایی همایش ملی زغالسنگ همچنین از برگزاری نمایشگاهی در خلال این همایش خبر داد و گفت: در راستای ارائه دستاوردهای علمی و تجربی جدید، محصولات کاربردی و راهبردی شرکت های فعال در حوزه صنعت زغالسنگ، ایجاد ارتباط موثر بین بخش های مختلف این صنعت، ایجاد هماهنگی موصر بین زنجیره تولید تا توزیع محصولات و ارتقاء توانمندی ها و پتانسیل های موجود این صنعت از اهداف برگزاری نمایشگاه خدمات بخش زغالسنگ در دانشگاه صنعتی شاهرود است.

سرشکی با بیان اینکه این نمایشگاه ۲۱غرفه خواهد داشت، ابراز داشت: نمایشگاه توانمندی های حوزه زغالسنگ همزمان با آغاز همایش ملی زغالسنگ در روز نهم شهریورماه جاری افتتاح و تا پایان این همایش ادامه خواهد داشت و شرکت های فعال در حوزه معدن در این فضا، توانمندی ها و تجهیزات خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهند.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی مناسب است که شرکت های سازنده تجهیزات معدنی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری خود را با بخش های دانشگاهی در میان گذاشته و این مکان را به محلی برای تبادل اندیشه ها بدل سازند.

ظرفیت های معدنی شاهرود قابل توجه است

دبیراجرایی همایش ملی زغالسنگ همچنین درباره ظرفیت های موجود این بخش در شاهرود گفت: دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود بهترین دانشکده معدن سراسر کشور است و این امر یکی از پتانسیل های ویژه بخش معدن و به خصوص زغالسنگ در استان سمنان و شمالشرق کشور محسوب می شود.

سرشکی با بیان اینکه چهار استاد تمام در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود فعالیت دارند، ابراز داشت: ۲۶نفر عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند و از این تعداد چهار نفر یا به عبارت دیگر ۱۲درصد، استاد تمام هستند که این امر در ایران و حتی دانشگاه های معتبر تهران نیز بی سابقه است چرا که نُرم حضور استاد تمام رشته های دانشگاهی به نسبت اعضای هیئت علمی در ایران چهار درصد است.

وی افزود: دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۳۰۰ دانشجوی کارشناسی دارد که این رتبه نخست کنکور دکترای کشور در سال جاری و اخذ ۴۰رتبه برتر کنکور ارشد از جمله دیگر دستاوردهای این دانشکده است همچنین باید گفت در این دانشکده میزان حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارشد و دکترا به نسبت دانشجویان مقطع کارشناسی ۵۰ درصد است که این امر در کشور تنها ۳۰ درصد برآورد می شود و این موارد در مجموع ظرفیت های شاهرود را به عنوان قطب علمی معدن کشور نمایان می سازد.