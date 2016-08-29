بند آبی روستای افتر سرخه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی، صبح دوشنبه در آئین افتتاح بند خاکی، سنگی روستای افتر در منطقه کلیای این روستا، ضمن بیان اینکه برای ساخت این بند، چهار هزار و ۹۰۰متر مکعب عملیات سنگ ریزی و ملات سازی انجام شده است، گفت: برای احداث این بند آبی در مجموعه سه میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان هزینه صرف شده است.

وی افزود: این بند آبی در منطقه کلیای روستای افتر سرخه با هدف تعادل بخشی سفره های زیرزمینی با حضور مسئولان ارشد شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخه درباره ماهیت ایجاد طرح های آبخیزداری، توضیح داد: مسئله ایجاد طرح های آبخیزداری، امروز اولویت مهمی است که مجموعه مدیریتی منابع طبیعی سرخه و استان سمنان نیز به این مقوله عنایت ویژه ای دارند چرا که اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری موجب تعادل بخشی سفره های زیر زمینی خواهد شد و این امر امروز نیاز استان و کشور است.

همتی بیان داشت: طرح های آبخیزداری در دو مقوله اقدامات فیزیکی، مکانیکی و فعالیت های احیای پوشش گیاهی تعریف می شود که بر اساس آن ها می توان جلوی آب را با بند سنگ و سیمانی، یا خاکی گرفت و پس از کاهش سرعت آب، آن را رها کرد.

وی افزود: اهداف اجرای این پروژه کنترل فرسایش و رسوب، کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارت سیل و همچنین تغذیه سفره آب های زیرزمینی است و بهترین راه جلوگیری از روند افت سطح آب‌های زیرزمینی، اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سرخه همچنین گفت: طرح های آبخیزداری سندی مدون از مجموعه اقداماتی است که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفظ، احیاء، اصلاح و توسعه و بهره برداری آب و خاک حوزه آبخیز تدوین و پس از تصویب سازمان به اجرا در می آید لذا در حوزه های آبخیز، رواناب ناشی از باران در آبراهه ها جمع آوری شده و به یک خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تالاب و دریاچه و دریا هدایت می شود.

همتی بیان داشت: اجرای عملیات آبخیزداری باعث کاهش خسارات ناشی از سیل، کاهش تلفات منابع آب و خاک و تقویت پوشش گیاهی می شود.

وی افزود: طرح های آبخیزداری عاملی برای حفظ و ترمیم پوشش گیاهی منطقه و نگهداشت بهینه آب در سطح حوزه آبخیز محسوب می شود و از آنجا که کشت و توسعه درختان مثمر در اراضی شیب دار که منشاء فرسایش است می‌تواند به عنوان راهبردی کارآمد در اینگونه اراضی عمل کند و گامی مهم برای حفظ، تثبیت خاک و احیاء عرصه های آسیب دیده باشد.