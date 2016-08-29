رضا رحیمی شهردار قائم‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این پنج پروژه گفت: اولین پارک اختصاصی بانوان قائم‌شهربنام شهیده حمیده مروتی، در مدت ۲۵ روز در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و چهار میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار احداث و به بهره‌برداری رسید.

شهردار قائم‌شهر ادامه داد: این پارک یکی از بهترین و مجهزترین پارک‌های بانوان استان محسوب می‌شود.

وی همچنین از طراحی و اجرای المان سرلشگر خلبان شهید مهدوی ملک کلایی، خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تکریم خانواده شهدا و بزرگداشت یاد شهدا امری ضروری است، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا بایستی در نقاط مختلف شهر مشهود باشد، المان شهید خلبان سرلشگر مهدوی که از شهدای گران‌قدر و پرافتخار نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران و عزت کشور محسوب می‌شود در ورودی شهرستان قائم‌شهر، ابتدای پل تلار، نصب شد.

رحیمی در خصوص ویژه گیهای این سازه گفت: ارتفاع کلی آن شش متر، با نمای سنگ، با ابعاد پی شش در شش در مدت کاری ۳۵ روز و با صرف یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار ساخته شد.

شهردار قائم‌شهر بازسازی میدان و طراحی محیطی و درج تمثال شهیدان طبری در میدان شهیدان طبری را از دیگر پروژه‌های افتتاحی، معرفی کرد و بیان داشت: تلاش همه ما برای خدمت به خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران از وظایف عرضی و دینی همه است و این کمترین کار ممکن است که می‌توانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این راستا تمثال سه شهید سعید، سعادت و سیامک طبری واقع در میدان شهیدان طبری در ۲۸ روز کاری و صرف یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار ساخته شد.

رحیمی در ادامه این گفتگو طراحی میدان و اجرای المان شهید جلال‌الدین علاءالدینی به همراه تملک و اجرای رفیوژ خیابان ۲۰ متری کوی کشاورزی قائم‌شهر را یکی دیگر از پروژه‌های اجرایی شهرداری بیان کرد و گفت: این میدان به قطر تقریبی ۹ متر با زیباسازی دیواره‌های کناره، پیاده‌سازی، نصب تیرهای روشنایی و ایجاد فضای سبز در مدت ۲۰ روز و هزینه ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.

شهردار قائم‌شهر در خصوص احداث و بهره‌برداری از زیرگذر ایثارگران شهرستان قائم‌شهر، اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان ساکن در بخش جنوبی شهر و روستاهای واقع‌شده در بالادست برای رسیدن به بافت مرکزی شهر، این زیرگذر ریلی که ششمین زیرگذر ریلی محسوب می‌شود، ساخته شد.

وی تصریح کرد: عبور از ریل راه‌آهن هرساله سبب‌ساز تصادفات متعدد برای وسایل نقلیه و حتی عابران پیاده می‌شود که زیرگذرها می‌توانند نقش مهمی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات اتومبیل با قطار ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: طول این زیرگذر ۸۰ متر و عرض آن پنج متر بوده که اجرای آن در ۸۵ روز و با اعتباری بالغ‌بر چهار میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.