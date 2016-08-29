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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۱۶

در فرودگاه مشهد رخ داد؛

اختلال فنی در کابین خلبان/ هواپیما سالم به زمین نشست

اختلال فنی در کابین خلبان/ هواپیما سالم به زمین نشست

هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپین به دلیل بروز مشکل فنی در نشانگر وضعیت چرخ در کابین خلبان در هنگام فرود با مشکل مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای بوئینگ MD۸۲ شرکت کاسپین که از شیراز به مقصد مشهد در حال پرواز بود، هنگام فرود با مشکل در باز نشدن چرخ جلو هواپیما روبرو شد.

پس از اعلام این مشکل، دستور العمل های مربوط به فرود بدون چرخ از سوی خلبان و فرودگاه انجام شد و بخشی از باند فرودگاه مشهد برای فرود بدون چرخ هواپیما فوم پاشی شد اما در حین فرود هواپیما بر باند مشخص شد که چرخ ها باز بوده و نشانگر وضعیت چرخ در کابین هواپیما مشکل داشته است.

این هواپیما سرانجام در فرودگاه به زمین نشست و تمامی مسافران آن سالم هست.


 

کد مطلب 3755954

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