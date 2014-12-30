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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

ششمین حضور «53 نفر» در بازار نشر

ششمین حضور «53 نفر» در بازار نشر

کتاب «53 نفر» اثر بزرگ علوی برای ششمین بار توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این کتاب که اثری از سید مجتبی بزرگ علوی نویسنده شناخته‌شده ادبیات معاصر کشور است، به دستگیری جمعی از مخالفان سیاسی دوران رضاخان پهلوی اشاره دارد که در سال 1316 انجام شد و طی آن، 53 نفر دستگیر و راهی زندان قصر شدند.

بزرگ علوی خود یکی از 53 نفری بوده که به زندان قصر برده شده و هرکدام به حکم‌های مختلف محکوم شدند.

این کتاب برای اولین بار در سال 1330 منتشر شد و نشر نگاه در سال 85 اولین چاپ خود از آن را راهی بازار نشر کرد و حالا در سال 93 به چاپ ششم رسیده است.

53 نفر، همچنین عنوان یک فیلم سینمایی انقلابی است که در سال 68 به کارگردانی یوسف سیدمهدوی ساخته شد.

کد مطلب 2452416

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