رایزنی برای اکران نسخه اصلی «رستاخیز»/ نگاه قوه قضائیه مثبت است

خبرگزاری مهر-گروه هنر: بعد از گفتگوی علی جنتی وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران درباره شکایت عوامل فیلم «رستاخیز» و اینکه این شکایت جنبه مادی دارد و همچنین اینکه عوامل حاضر نشده اند اصلاحات فیلم از جمله تاباندن هاله نور بر چهره حضرت ابوالفضل(ع) را اعمال کنند، عوامل این فیلم سینمایی بیانیه ای منتشر و اعلام کردند که تاباندن این هاله نور به صورت کتبی و رسمی به تهیه کننده اعلام نشد و همچنین نسبت به دیگر سخنان مطرح شده توسط جنتی پاسخ گفتند.

در همین راستا گفتگویی با حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی انجام شد و وی درباره اتفاقات و اظهارنظرها پیرامون فیلم «رستاخیز» سخن گفت. وی در این گفتگو از احترام به قانون و رای دیوان عدالت اداری گفت و بیان کرد که دیوان عدالت شکایت را وارد دانسته و اعلام کرده است که در اثر تعلیق فیلم «رستاخیز» خسارتی به صاحبان فیلم وارد شده است.

متن این گفتگو را در زیر می خوانید:

*آقای دکتر ایوبی اگرچه از زمان جلوگیری از اکران «رستاخیز» خبر و تحلیل در این مورد زیاد منتشر شده است اما بد نیست برای شروع یک بار دیگر بفرمایید چه شد که بعد از صدور پروانه نمایش از ادامه اکران جلوگیری کردید؟

- این بحث خیلی مفصل است و مجال زیادی می خواهد. همینقدر عرض کنم که حقیقت ماجرا این است که در زمانی که از نمایش عمومی «رستاخیز» جلوگیری شد، هم من و هم آقای وزیر راضی به این کار نبودیم و معتقد بودیم جلوگیری از نمایش فیلم صحیح نیست چراکه ساخت فیلم و بعد از آن هم صدور پروانه نمایش با حجت شرعی و اجازات مستند و محکم انجام شده بود اما شرایطی که به وجود آمد آن تصمیم را برای ما کاملا ناگزیر کرد. اکنون هم که رأی دیوان عدالت اداری صادر شده است مثل همیشه تابع و مطیع قانونیم. به نظر می رسد این رأی مؤید همان نظر قبلی ماست که با توجه به صدور پروانه نمایش نمی بایست از نمایش عمومی فیلم جلوگیری می شد.

*فکر نمی کنید رأی دیوان برای دولت خوب نیست؟

- چرا اینطور فکر می کنید؟ ما به عنوان بخشی از دولت تحت یک سری الزامات که می دانید و نمی خواهم باز کنم، به ناگزیر تصمیمی را گرفتیم. حالا رأی دیوان عدالت اداری می گوید آن تصمیم در مورد جلوگیری از ادامه اکران از نظر حقوقی اشکال داشت و به نفع شاکی، یعنی تهیه کننده «رستاخیز» رأی بدوی داد. ما هم همین را می گفتیم. برای سینما و تثبیت حقوق سینماگران هم این رأی به اعتقاد من خوب است. رسیدگی قوه قضائیه در هر حدی حتی در حد همین حکم بدوی به مسائل هنرمندان و سینماگران نشانه ای از رعایت حقوق شهروندی در نظام مردم سالاری دینی است که به عنوان یک پژوهشگر علوم سیاسی باعث خرسندی و خوشحالی است.

*به هرحال این رأی از نظر قانونی علیه شماست.

- بله! اما این ظاهر قضیه است. ما به عنوان شخص یا حتی سازمان و دستگاه مهم نیستیم. مهمتر از ما «قانون» است که باید بر همه عرصه ها از جمله عرصه فرهنگ و سینما حاکم باشد و همه از دولت تا دیگران باید از آن تبعیت کنند. این رأی اگرچه ظاهرش علیه ماست ولی چون کاشف از بطن حقوق سینماگران و ماست، به نفع ما هم است یعنی ما به عنوان دولت یا بخشی از دولت از محتوا و مفاد این رأی بهره مند می شویم.

این بدیهی است که باید قانون را اجرا کرد و ایجاد فشار برای کار خارج از حدود قانون درست نیست. اطاعت از قانون تنها راه مقابله با گروه های فشار فراقانونی است. شخصا بنا به مسئولیت های قانونی که بر عهده دارم در هر شرایطی و در چارچوب قوانین و مقررات کشور در کنار سینمای کشور از جمله در کنار عوامل این فیلم بودم و همچنان خواهم بود. نمایش این فیلم همواره در دستور کارمان بوده و است و از هیچ کوششی هم فروگذار نکرده ایم. وزیر محترم از حامیان نخست این فیلم بوده اند و همچنان خواهان نمایش و حل مشکلات فیلم هستند.

*اگر اینطور بود در طول این مدت باید کارهایی برای حل مسأله می کردید ولی «رستاخیز» همچنان بر پرده سینماها دیده نشد.

- فعلا نمایش داده نشده ولی در این جاده پرپیچ و خم همه تلاش ها برای نمایش عمومی «رستاخیز» همچنان ادامه دارد و چیزی تمام نشده است. کارها و گفتگوهای زیادی شد. هم با آقایان منتقدان نمایش عمومی «رستاخیز» هم با عوامل فیلم اما می دانید همه چیز را نمی توان گفت. در مدت تعلیق و بلاتکلیفی «رستاخیز» گفتگوهای پرشمار، طولانی و چند جانبه با عوامل، سرمایه گذاران و مالکان فیلم انجام شد. شرح نشست ها و رفت و آمدها و ماجراهایش از هفتاد من کاغذ بیشتر است. کارگردان و تهیه کننده فیلم سخنان زیادی داشتند از جمله اینکه فیلم را با اخذ مجوزهای برخی آقایان مراجع عظام به این شکل ساخته و آماده نمایش کرده اند. اطلاع دارم که در شورای پروانه نمایش هم به این نکته توجه شده بود. آقایان هم به استناد همین اجازات و حقوقی که معتقد بودند برایشان وجود دارد، تمایلی به اعمال اصلاحات نداشتند. ما هم نه اخلاقا، نه شرعا و نه قانونا که نمی توانستیم و اصلا نمی خواستیم که مجبورشان کنیم. در واقع ما در میانه دوطرف تمام تلاشمان را کردیم که موضوع از این حالت خارج شود که کار سخت و طاقت فرسای بسیار ظریفی هم بود. در همان فاصله افق روشنتری برای پایان این ماجرا که وقت و انرژی بسیاری از کارگردان و تهیه کننده برجسته و مدیریت سینمایی کشور گرفت گشوده شده بود. به این ترتیب نمایش فیلم با کمک سازمان سینمای نزدیک به نظر می رسید و همچنان می توان این آینده روشن را نوید داد.

*حالا شما با این رأی چه می کنید؟

- درباره رای بدوی قاضی محترم دیوان نیز بد نیست که بدانیم که دیوان عدالت تنها شکایت را وارد دانسته و اعلام کرده است که در اثر تعلیق فیلم «رستاخیز» که برای همه ما هم حادثه ای تلخ و ناخواسته بود خسارتی به صاحبان فیلم وارد شده است. مسلما پس از انجام مراحل قانونی و قطعی شدن دادنامه رأی نهایی صادر خواهد شد و ما هم نتیجه هرچه باشد طبعا مکلف به اجرای آن خواهیم بود. اما این راه به نظر راهی دراز و کم حاصل خواهد بود.

*منظورتان این است که با این شکایت و این دادنامه، نمایش عمومی «رستاخیز» دیگر منتفی است؟

- این دو موضوع ربطی به هم ندارند. تهیه کننده فیلم «رستاخیز» با استفاده از حق قانونی خود موضوع را از طریق قضایی نیز پیگیری کرده است، اما همچنان مسیر تعامل میان ما و ایشان و کارگردان محترم «رستاخیز» گشوده است و همچنان آرزو دارم مسایلی که در حاشیه این فیلم شریف ایجاد شده است برطرف گردد و در این مسیر تعاملی امکان آن ایجاد شود که فیلم براساس همان پروانه نمایش قبلی و به همان ترتیبی که مورد نظر کارگردان فیلم است به نمایش عمومی درآید و مردم بتوانند از یک اثر فاخر شیعی سینمای ایران بهره مند بشوند.

رایزنی هایی صورت گرفته و بویژه مبانی حکم اخیر دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضائیه که نشان دهنده نگاه مثبت قاضی محترم پرونده به حقوق صاحب اثر است، مغتنم است. تعاملات و رایزنی های ما برای رفع موانع همچنان ادامه دارد و امیدواریم که هرچه زودتر به نتیجه برسد. آقای دکتر جنتی هم با همین نگاه به موضوع می نگرند. این هم بدیهی است علاقه ما همچنان این است که همان نسخه اصلی به نمایش درآید. نگاه مثبت قوه قضائیه به ما کمک می کند که فیلم را بدون محو چهره ذوات مقدسه نمایش دهیم. وزیر محترم ارشاد هم در شرایط پیش آمده موافقت اصولی برای این اثر را دارند. البته همانطور که عرض کردم اجرایی شدن این امر نیاز به گفتگو دارد و لازم است همه امور به مجرای پیشین و اصلی خودش بازگردد. امیدوارم که بتوانیم کاری کنیم که محرم و صفر امسال سینمای ایران نیز با نمایش این فیلم شریف و فرهنگی و شیعی چهره ای عاشورایی تر به خود بگیرد.