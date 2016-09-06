خبرنگاران باید بر مبنای جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی امروز در ابتدای کارگاه آموزشی خبرنگاری در جنگ و بحران که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، به بیان دلایل اهمیت خبرنگاری در بحران اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که امروزه جهان اسلام با آن روبه رو است و اراده استکبار جهانی سلطه بر کشورهای خاورمیانه است رسالت خبرنگاران در این مناطق بسیار سنگین و حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه استکبار برای کدخدایی بر دنیا، جنگ تمدن ها را در خاورمیانه به راه انداخته است، بیان کرد: در ایران اسلامی هم تاکنون به شیوه های متعددی تلاش هایی درصدد نابودی و ایجاد اختشاش و ناآرامی کردند که با تدابیر و هوشیاری های مسئولان ارشد کشور تمامی این اقدامات ناکام مانده است.

وی ادامه داد: وقتی که از ابزار رسانه برای رسیدن به آرمان و هدفی استفاده می شود می توان عنوان کرد که با جنگ رسانه مواجه هستیم.

رییس سازمان بسیج رسانه استان کردستان اضافه کرد: حال این سوال مطرح است که برای فعالیت و کار در عرصه جنگ رسانه نیاز به چه افرادی با چه ویژگی هایی است؟.

قاسمی اظهارداشت: در کشورهای اسلامی خبرنگاران باید بر مبنای جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی حرکت تا بتوانند موفق عمل کنند.

در پایان این کارگاه از ابراهیم دلاوری و افشین غلامی خبرنگاران حوزه ایثار و مقاومت کردستان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.