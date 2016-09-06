به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در حاشیه گردهمایی مراکز مشاوره و رونمایی از طرح بیمه ازدواج با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ازدواج افزود: در حال حاضر ۱۶ استان فاقد مراکز مشاوره هستند و تا پایان سال در هر استان دست کم دو مرکز مشاوره راه اندازی می شود که این تعداد تا ۱۰ مرکز قابل افزایش است.

وی ادامه داد: اگر مراکز مشاوره بتوانند تعاونی مخصوص به خود را تشکیل دهند از وامهای کسب و کار برخوردار می شوند تا با پتانسیل آنها ارائه خدمات مشاوره به ۷۵ هزار زوج جوان محقق شود.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: امروز برای دومین بار بیمه نامه ازدواج در تفاهم با یکی از شرکت های بیمه ای محقق شد که مزیت هایی نسبت به بیمه نامه قبلی دارد.

وی اضافه کرد: در بیمه نامه جدید فرد بیمه شده پس از ۴ سال می تواند از خدمات بهره مند شود در حالی که در بیمه نامه قبلی این مدت ۵ سال بود. همچنین هزینه ها برای بیمه شدن کاهش یافته است.

رستمی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان اعلام آمادگی کرده است تا هر کدام از بیمه ها که آمادگی داشته باشند سپرده گذاری از سوی وزارتخانه انجام شود تا از محل این سپرده گذاری بیمه هزینه های مشاوره پرداخت شود.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مطالبه جوانان در خصوص وام ازدواج گفت: جلسات متعددی در دولت، مجلس و بانک مرکزی برگزار کردیم و امیدواریم برای پرداخت وام ازدواج کسی در صف نماند و بانکها تقاضای مدارک اضافی از جوانان نکنند.

رستمی با بیان اینکه خیرین ازدواج در تمام استانها فعال شده اند، افزود: این خیرین خدمات زیادی را در حوزه جهیزیه، عروسی و مشاوره انجام می دهند و تلاش می کنیم در تمام استانها این خیریه ها برقرار شود به طوری که در هفته ازدواج مجمع خیرین ازدواج در ۱۲ استان افتتاح شد.

وی تصریح کرد: طرح همسان گزینی به صورت پایلوت با موسسات تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در حال پیگیری است و در حال حاضر شاهد نشانه های مثبتی از این طرح هستیم به طوری که امیدواریم تا پایان سال آئین نامه مراکز همسان گزینی با تصویب در شورای عالی جوانان قانونی شود.

رستمی با اشاره به طرح ارائه آموزش های پیش از ازدواج به ۷۵۰ هزار زوج جوان در سراسر کشور ادامه داد: ۵ هزار زوج جوان به صورت پایلوت آموزش های ۱۲ ساعته را فراگرفته اند و امیدواریم آموزش های ۱۶ ساعته تا پایان سال اجرایی شود.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با مهم دانستن فضای مجازی برای جوانان تاکید کرد: باید جامعه جوان را به سواد رسانه ای مجهز کنیم؛ در همین راستا اپلیکیشن سواد رسانه ای در هفته ازدواج رونمایی خواهد شد که با محتوای جذاب و کاربردی استفاده مثبت از فضای مجازی را مقدور می کند.