به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته وحدت بیان کرد: در ایام کرونا با توجه به اینکه بیشتر ازدواج‌ها در قالب ماه عسل انجام می‌شد آمار ازدواج بالارفته بود لذا نشان داد تجملات و سختگیری‌ها در ازدواج، سبب شده بود جوان‌ها کمتر گرایش به ازدواج داشته باشند.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به برگزاری جشن وصال ویژه زوج‌های جوان گفت: این جشن هرساله برگزار می‌شود که امسال هم برای برگزاری آن برنامه ریزی صورت گرفته بود اما متاسفانه به دلیل جنگ تحمیلی دوازده روزه، بسیاری از جشن‌ها انجام نشد.

وی با بیان اینکه فراخوان جشن ازدواج ویژه جوانان به صورت جمعی اعلام می‌شود، عنوان کرد: سه سال است که این جشن با هدف فرهنگ سازی ازدواج آسان توسط این معاونت برگزار می‌شود و همه اقشار ثبت نام و شرکت می‌کنند.

به گفته معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان، در جشن سال گذشته ۱۵۰ زوج در اهواز و ۱۱۰ زوج در دزفول حاضر بودند. برای سالجاری نیز مجدد فراخوان منتشر شده و تاکنون ۲۲۰ زوج برای حضور در مراسم ثبت نام کرده‌اند.

رستمی ادامه داد: در جشن وصال سال گذشته، هدیه ماه عسل سفر به مشهد مقدس در نظر گرفته شد که بخشی از منابع آن توسط اداره و بخشی از سوی مؤسسات تأمین شد. این هدیه با قرعه کشی اهدا شد که نهایتاً ۲۰۰ زوج به مشهد مقدس رفتند.

ثبت نام جشن وصال

وی گفت: زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۳ تا کنون باشد می‌توانند برای حضور در جشن وصال عدد ۸ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۴۶ ارسال کنند، روز جمعه ۲۱ شهریورماه همزمان با برگزاری مراسم نیز در خصوص هدیه ماه عسل قرعه کشی خواهد شد.

به گفته معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان، ۴۶ سمن در استان فعال هستند که ۱۲ سمن در حوزه ازدواج فعالیت دارند.

رستمی با بیان اینکه معاونت جوانان ورزش و جوانان خوزستان در خصوص تشویق به ازدواج تولیداتی آغاز کرده است، افزود: در دوسال اخیر کارگاه‌های پیش از ازدواج برگزار شده است که در تمام مراکز مشاوره انجام می‌شود و تعداد آن از ۲۵۰ کارگاه به حدود ۷۰۰ کارگاه در سال گذشته رسیده است که در ایجاد تمایل به ازدواج تاثیرگذار بوده است.

وی توسعه مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده را یکی از حوزه‌های فعالیت این معاون برشمرد و اظهار کرد: در سه سال اخیر مراکز این حوزه از ۱۱ به ۳۶ رسیده است.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی، فراخوان مشاوره رایگان برای افرادی که ترس از ازدواج یا چالش ذهنی دارند نیز برگزار می‌شود.

رستمی قانون جوانی جمعیت را از اقدامات مؤثر در کشور برشمرد و بیان کرد: در قالب این قانون، برای همه دستگاه‌ها وظایفی مشخص شد لذا دستگاه‌ها پای کار نقش تکلیفی خود آمدند که ورزش و جوانان در این قانون نقش فرهنگی دارد و متولی اصلی ستاد جمعیت است.

به گفته وی، ورزش و جوانان دستگاه نظارتی و تسهیل کننده در امر ازدواج است.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان با اعلام اینکه پیگیر وام‌های ازدواج هستیم و به یه صورت فصلی به بانک‌ها نامه می زنیم که نتایج پرداخت گفته شود، عنوان کرد: همکاری در این زمینه صورت نمی‌گیرد و در جلسات ستاد تسهیل هم بانک‌ها آمار دقیق ارائه نمی‌کنند.

رستمی افزود: در سه ماه نخست سال جاری در خوزستان، ۵ هزار و ۸۸۴ وام ازدواج پرداخت شده و متقاضیان در صف ۵۸ هزار نفر هستند.

مشکل در پرداخت وام ازدواج

معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان تاکید کرد: در پرداخت وام‌ها مشکلات بسیاری داریم، جوان‌های بسیاری در صف یکساله مانده و حتی منتظر تعیین شعبه هستند در حالی که طبق قانون ظرف ۱۵ روز باید تعیین شعبه صورت گیرد.

رستمی اقدام دیگر معاونت جوانان را راه اندازی کانون وصال شیرین خواند و گفت: قرار است این کانون هابی ایجاد کنند که همه فعالین حوزه ازدواج ذیل این کانون فعالیت داشته باشند و متولی آن در کشور وزارت است. مراکز ارائه دهنده خدمات ازدواج شامل ۱۷ مرکز اعم از سالن‌های ازدواج، گلفروشی ها، شیرینی قروشی ها و.. می‌توانند در شایت ثبت نام کنند و رقابتی بین این مراکز صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت اظهار کرد: این دوره پنجشنبه و جمعه به مدت ۱۶ ساعت با هدف گردهم آمدن مدریسن و فعالین حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت برگزار می‌شود که آسیب شناسی جمعیت، بررسی عوامل سقط و راهکارهای انحراف و آسیب تک فرزندی از جمله محورهای آن است.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان خوزستان اضافه کرد: برای این دوره ۱۸۰ نفر ثبت نام کردند که پس از مصاحبه اولیه، ۱۰۰ نفر انتخاب و در برنامه حضور خواهند داشت.