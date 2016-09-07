۱۹۰ فقره پرونده ممنوع المعامله در هرمزگان تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه بررسی وضعیت پرونده های افراد ممنوع المعامله از تعیین تکلیف و ارائه گزارش پرونده های ممنوع المعامله تا سال ۱۳۹۰خبرداد و بیان داشت: بررسی وضعیت افراد ممنوع المعامله در راستای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به روسای دادگستری استان های سراسر کشور صورت گرفت.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد وضعیت پرونده کسانی که تا پایان سال ۱۳۷۰ممنوع المعامله شده اند، با ذکر دلایل توجیهی و بیان مراتب ادامه ممنوعیت اعلام شود، در غیر این صورت پرونده هایی که دلایل توجیهی خاصی نداشته باشند از ممنوع المعامله بودن خارج شوند.

وی افزود: در خصوص پرونده افرادی که از سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۹۰در استان ممنوع المعامله شده اند، پس از بررسی و در صورتی که نیاز به ادامه ممنوعیت نباشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر رئیس کل دادگستری استان ارسال و تعین تکلیف می شوند.

حجت الاسلام اکبری، ادارات ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، رئیس دادگستری شهرستان بندر عباس، دادستان مرکز استان، معاون آمار و فناوری اطلاعات و سرپرست محاکم تجدید نظر استان را مسئول بررسی و تعیین تکلیف سریع مصوبات مذکور تا ۱۵دیماه ۱۳۹۵ اعلام کرد.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: حدود ۱۹۰ فقره پرونده ممنوع المعامله در استان وجود دارد که مدت آنها تا پایان سال ۱۳۹۰ است.