تضمین حضور شرکت های دانش بنیان در بازارهای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی مرتضی بی‌رنگ، در نشست هم اندیشی واسطه های صادراتی با اشاره به این موضوع که تمرکز شرکت های دانش بنیان معطوف به موضوع تحقیق و توسعه بوده و دارای تخصص و مهارت مورد نیاز برای ورود به بازارهای بین‌المللی و صادرات نیستند، گفت: واسطه های صادراتی در توسعه صادرات شرکت ها مهم هستند.

وی افزود: شرکت های مدیریت صادرات و پایگاه های صادراتی علاوه بر اینکه پل صادراتی شرکت های دانش بنیان به بازارهای کشورهای هدف هستند باید با ارائه خدمات توانمندساز حضور پایدار محصولات حوزه دانش بنیان کشور را در بازارهای بین‌المللی تضمین کنند.

به گفته بی‌رنگ،‌ این خدمات توانمندساز شامل ثبت پتنت، علامت تجاری و برند، ثبت شرکت و ایجاد دفتر، ایجاد نمایشگاه های دایمی از محصولات فناورانه کشور در بازار هدف، شناسایی نقاط ضعف شرکت ها و محصولات و ارائه راه حل برای مرتفع کردن آن و کمک به ایجاد ارزش افزوده محصولات تولیدی می شود.

سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفت: آنچه ارزشمند است و کمک به توسعه صادرات محصولات دانش بنیان می کند، پرهیز از شعار و شعار زدگی در اعلام آمار و ارقام صادراتی است.

وی تصریح کرد: بیان شفاف آمار صادراتی و حرکت بر مبنای واقعیات کمک می کند تا با ارزیابی صحیح از میزان رشد سالانه، سیاست هایمان را در صورت نیاز تغییر داده و در راه صحیح گام برداریم تا چالش ها و مشکلات پیش رو را مرتفع کنیم.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بیان کرد: بخش خصوصی و دولتی با هم افزایی و به صورت یک تیم مشترک باید چشم انداز ترسیم شده صادرات محصولات دانش بنیان را محقق کنند.