حضور در اولین لابراتوار سینمای ایران/ پرتره آقای بازیگر را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر فردا یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۵ و به مناسبت روز ملی سینما، دو فیلم مستند «خاطرات نگاتیو» و «...و آسمان آبی» پرتره عزت‌الله انتظامی در سالن «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی درآمده و نقد و بررسی می‌شوند.

«خاطرات نگاتیو» به کارگردانی فرهاد ورهرام مستندی درباره‌ آغاز به کار اولین لابراتوار فیلم تا تعطیلی آخرین و مهم‌ترین آن‌ها، از دل بررسی تاریخی سینمای ایران است.

«...و آسمان آبی» ساخته‌ غزاله سلطانی مستند - ‌پرتره‌ای از عزت‌الله انتظامی است.

پس از نمایش این دو فیلم مستند، جلسه نقد و بررسی آنها با حضور فرهاد ورهرام و غزاله سلطانی کارگردانان، نیما عباسپور فیلمساز و منتقد میهمان و ناصر صفاریان کارشناس- مجری برگزار می شود.

عموم علاقمندان جهت تماشای این فیلم‌ و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۱ شهریورماه به سالن «سینماحقیقت» مراجعه کنند.