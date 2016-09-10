«زنی که رفت» از فیلیپین شیر طلای ونیز را برد/ فهرست کامل برندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «زنی که رفت» درباره تلاش یک معلم مدرسه است که پس از ۳۰ سال که جدا از جهان خارج زندگی کرده باید به زندگی بازگردد. او به اشتباه به زندان محکوم شده بود. این فیلم شیر طلای جشنواره ونیز ۲۰۱۶ را نصیب خود کرد.

این فیلم سیاه و سفید که نزدیک به ۴ ساعت بود با نظر مثبت منتقدان نیز مواجه شده بود. از جمله گای لوک منتقد ورایتی این فیلم را فیلمی پرقدرت و منطبق بر استانداردهای کارگردان خواند که به تحقیقی اخلاقی دست زده است.

دیاز با تشکر از سام مندس کارگردان بریتانیایی که ریاست این دوره از جشنواره ونیز را برعهده داشت، گفت: این جایزه برای کشورم است برای مردم فیلیپین و برای تلاش ما و برای تلاش انسانیت.

جایزه بزرگ هیات داوری یا گرند ژوری به فیلمی به کارگردانی تام فورد، رمانتیک نوآری با عنوان «حیوانات شبگرد» رسید. این فیلم در لس‌آنجلس و تگزاس می‌گذرد.

جایزه بهترین کارگردانی نیز به دو کارگردان آمات اسکالانته کارگردان کهنه‌کار مکزیکی برای درامی طبیعت‌گرایانه و علمی تخیلی با عنوان «رام نشده» و کارگردان مولف کهنه‌کار روسی آندری کونچالوفسکی برای درامی هولوکاستی با عنوان «بهشت» رسید.

فهرست برندگان جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۶ به این شرح است:

بخش مسابقه بین‌الملل

شیر طلا برای بهترین فیلم: «زنی که رفت»، لاو دیاز از فیلیپین

شیر نقره‌ای بهترین کارگردان: آمات اسکالانته برای «رام‌نشده» و آندری کونچالوفسکی برای «بهشت» از روسیه و آلمان

جایزه بزرگ هیات داوران: «حیوانات شبگرد» ساخته تام فورد

جایزه ویژه داوری: «گروه بد» ساخته آنا لیلی امان‌پور از آمریکا

جایزه بهترین بازیگر مرد: اسکار مارتینس برای «شهروند ممتاز»به کارگردانی ماریانو کان، گاستون دوپرا از آرژانتین، اسپانیا

جایزه بهترین بازیگر زن: اما استون برای «لا لا لند» به کارگردانی دمین شازل از آمریکا

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر جوان: پائولا بیر برای «فرانتس» به کارگردانی فرانسوا اوزون از فرانسه

بهترین فیلمنامه: نوا اوپنهایم برای «جکی» به کارگردانی پابلو لارین از آمریکا

شیر آینده لوییجی دی لورنتیس برای بهترین فیلم اول: «آخرین نفر ما» به کارگردانی علاء‌الدین اسلیم از تونس

بخش مسابقه افق ها

بهترین فیلم: «لیبرامی» به کارگردانی فردریکا دی جاکومو از ایتالیا

بهترین کارگردان: «خانه» ساخته فین تروخ از بلژیک

جایزه ویژه هیات داوری: «دنیای بزرگ بزرگ» به کارگردانی رها اردم از ترکیه

جایزه ویژه بهترین بازیگر مرد: نینو لوپز برای «سائو خورخه» ساخته مارکو مارتینز از پرتغال

جایزه ویژه بهترین بازیگر زن: روت دیاز برای «خشم یک مرد صبور» ساخته رائول آروالو از اسپانیا

بهترین فیلمنامه: «پول تلخ» نوشته وانگ بینگ ازچین

بهترین فیلم‌ کوتاه: « La Voz Perdida» ساخته مارچلو مارتینسی از پاراگوئه