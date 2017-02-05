اسکار اسپانیا برندگانش را شناخت/ معرفی برندگان جوایز «گویا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مراسم که دیشب (شنبه) برگزار شد اولین تجربه کارگردانی رائول آروالو با عنوان «خشم یک مرد بیمار» برنده جایزه اصلی آکادمی فیلم اسپانیا شد و در همین حال خوآن آنتونیو بایونا با فیلم «یک هیولا صدا می‌زند» تقریبا همه جوایز این مراسم را جارو کرد. این در حالی است که فیلم «خولیتا» ساخته پدرو آلمادوار تنها یک جایزه برد.

فیلم بایونا داستان پسری را روایت می‌کند که با بیماری مادرش روبه روست و یک هیولا به او کمک می‌کند تا او با موضوع روبه روشود. این فیلم در ۱۲ بخش نامزد شده بود و جایزه ۹ بخش را دریافت کرد.

فهرست برندگان چنین است:

بهترین فیلم: «خشم یک مرد بیمار»

بهترین کارگردان: خوآن آنتونیو بایونا برای «یک هیولا صدا می‌زند»

کارگردان نوظهور: رائول آروالو برای «خشم یک مرد بیمار»

فیلمنامه اوریجینال: دیوید پولیدو و رائول آروالو برای «خشم یک مرد بیمار»

فیلمنامه اقتباسی: آلبرتو رودریگز و رافائل کوبوس برای «سیگار و آینه‌ها»

موسیقی اوریجینال: فرناندو والاسکوئز برای «یک هیولا صدا می‌زند»

ترانه اوریجینال:«آی، ای، آی» سیلویا پرز کروز برای «Cerca de tu Casa»

بازیگر اول مرد: روبرتو آلامو برای «شاید خدا ما را نجات دهد»

بازیگر اول زن: اما سوارس برای «خولیتا»

بازیگر مکمل مرد: مانولو سولو برای «خشم یک مرد بیمار»

بازیگر زن مکمل: اما سوارس برای « La proxima piel»

بازیگر نوظهور: کارلوس سانتوس برای «سیگار و آینه‌ها»

بازیگر زن نوظهور: آنا کاستیلو برای « El Olivo»

بهترین تهیه: «یک هیولا صدا می‌زند»

عکاسی: «یک هیولا صدا می‌زند»

تدوین: «یک هیولا صدا می‌زند»

کارگردان هنری: «یک هیولا صدا می‌زند»

لباس: «۱۸۹۸. پایان فیلیپین»

طراحی چهره : «یک هیولا صدا می‌زند»

صدا: «یک هیولا صدا می‌زند»

جلوه‌های ویژه: «یک هیولا صدا می‌زند»

انیمیشن بلند: Psiconautas, los ninos olivdados

مستند بلند: Fragil Equilibrio

بهترین فیلم ایبرو-آمریکایی: «El Ciudadano Ilustre» ساخته گاستون دوپارات و مارینیو کوهن

بهترین فیلم اروپایی: «او» ساخته پل ورهوفن

فیلم کوتاه داستانی: «کد زمان» ساخته خوانیو خیمنز پنا

مستد کوتاه: «Cabezas Habladoras» ساخته خوان ویسنته کوردوبا

انیمیشن کوتاه: «دکورادو» ساخته آلبرتو واسکز

جایزه افتخاری گویا: آنا بلن