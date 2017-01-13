به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این برنامه مشترک هنری یاد ماسترویانی بازیگری که بزرگان سینمای ایتالیا شامل آنتونیونی، فلینی، دسیکا، پیترو جرمی، اتوره اسکولا و ویسکونتی علاقه به همکاری با وی داشتند، در مرکز توجه قرار خواهد داشت.

در سال ۱۹۶۲ مجله «تایم» اعلام کرده بود ماسترویانی محبوب‌ترین بازیگر خارجی در آمریکاست.

اکنون پاسکال ویسه‌دومینی کارگردان این جشنواره هنری می‌گوید: ۲۰ سال پس از درگذشت این چهره مهم سینمای ایتالیا یاد او را در یک بازنگری به گذشته در لس‌آنجلس زنده می‌کنیم تا هم با نسل جوان و دانشجویان سینما ارتباط داشته باشیم و هم سینماروهای حرفه‌ای را مورد توجه قرار دهیم.

ماسترویانی که در ۱۶۰ فیلم بازی کرده بود سه بار نامزد اسکار شد که برای «طلاق به سبک ایتالیایی» در سال ۱۹۶۱، «یک روز بخصوص» در سال ۱۹۷۷ و «چشمان سیاه» در سال ۱۹۸۷ بود. او برای فیلم «طلاق به سبک ایتالیایی» برنده جایزه گلدن گلوب شد.

این در حالی است که مردم آمریکا او را بیش از هر چیز برای فیلم‌های «زندگی شیرین» (دولچه ویتا) در سال ۱۹۶۰ و «هشت و نیم» در سال ۱۹۶۱ به خاطر می‌آورند. «دیروز، امروز و فردا» در سال ۱۹۶۲ که در آن برابر سوفیا لورن بازی کرد نیز موجب شد تا فیلم ساخته ویتوریو دسیکا جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را دریافت کند.

ماسترویانی سال ۱۹۹۶ بر اثر سرطان پانکراس درگذشت.

دوازدهمین دوره جشنواره ایتالیا و لس آنجلس از ۱۹ تا ۲۵ فوریه برگزار می‌شود.