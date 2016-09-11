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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۳

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

هشدار به خریداران و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن

هشدار به خریداران و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به دارندگان اوراق تسهیلات مسکن درباره مبادلات این اوراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدصادق دبیری گفت:با توجه به اینکه متقاضیان خرید مسکن به منظور اخذ تسهیلات، باید معاملات خود را از طریق فرابورس انجام دهند، لذا ضرورت دارد که این افراد نسبت به ویژگی‌های این اوراق، علم و آگاهی کافی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اوراق تسهیلات مسکن مقید به زمان است و تاریخ اعتبار و انقضاء آن به مدت دو سال در ذیل اوراق درج شده است؛ لذا بسیار مهم و حیاتی است که مشتریان این اوراق مطلع باشند که تا چه زمانی فرصت دارند از این اوراق جهت اخذتسهیلات مسکن اقدام کنند و یا اوراق فوق را در بازار به فروش برسانند.

دبیری اظهار داشت: متاسفانه مشتریان زیادی به دلیل اطلاع نداشتن یا غفلت از تاریخ انقضاء اوراق تسهیلات مسکن، متضرر شده‌ و اوراق آنها باطل و از حیز انتفاع خارج شده است.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اوراق تسهیلات مسکن این است که دارندگان آن، از تاریخ خرید اوراق به مدت حداقل ۴ ماه نمی‌توانند نسبت به فروش اقدام کنند و پس از انقضاء این مدت،  اوراق آنها قابلیت معامله دارد.

وی ادامه داد: چنانچه این اوراق دوباره مورد معامله قرار گیرد، باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی‌توان به مدت ۴ ماه معامله‌ای انجام داد؛ لذا دارندگان اوراق تسهیلات مسکن باید این موضوع مهم را همواره مدنظر قرار دهند تا در معاملات این اوراق دچار ضرر و زیان نشوند. گفتنی است، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ از طریق فرابورس انجام می شود و تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار شدند.

کد مطلب 3767218

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    نظرات

    • حسین ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
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      با سلام وام گرفتن از طریق اوراق بسیار ظالمانه است هم از این جهت که سود آن زیاد است و هم اینکه باید مبلغ گزافی بابت خرید و ثبت سند در محضر پرداخت شود . مثلا در گرفتن وام 50 میلیونی، 13 میلیون بابت خرید اوراق و حق محضر و... کم می شود و فقط 37 میلیون به حساب واریز می‌شود و باید طی 12 سال مبلغ 120 میلیون به بانک برگردانی که بسیار ناعادلانه می باشد.

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