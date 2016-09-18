به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، این سازمان توصیههایی را در خصوص استفاده از نوشت افزارها برای مصرف کنندگان به شرح زیر اعلام کرد.
از نوشتافزارهای دارای علامت استاندارد استفاده کنید.
از نوشت افزارهایی که بر روی آن نام تولید کننده و یا علامت تجاری درج شده استفاده کنید.
نوک خودکار و رواننویس بر اساس درجات EF، F، M و B نشانگر قطر نوک ساچمه به ترتیب خیلی نازک، نازک، متوسط و پهن تقسیمبندی میشود. بنابراین میتوانید با توجه به نیاز خود انتخاب فرمایید.
خودکار و رواننویس باید با علامت رنگ جوهر یا به نحو مناسب مشخص شود.
از وارونه گذاشتن خودکار، رواننویس و ماژیک در جیب خود خودداری کنید.
زمانیکه خودکار مورد استفاده قرار میگیرد نباید هیچگونه اثری از چربی یا نفوذ در صفحه کاغذ از خود نشان دهد.
در صورتیکه برروی خودکار و رواننویس عبارت " بعد از استفاده درب آن را بگذارید" نوشته شده است. حتماً درپوش را بر روی آنها قرار دهید.
مداد تحریر مشکی بر اساس سختی و سیاهی رنگ مغز به ۱۷ درجه تقسیم میشود. حرف B معرف نرمی و سیاهی مغز مداد و حرف H معرف سختی مداد است. به عنوان مثال B۶ نرمترین و سیاهترین مداد، H۹ سختترین و کمرنگترین مداد است.
پاک کنها باید از لحاظ شکل ظاهری یکنواخت و بدون خراش، عناصر و ذرات ارجی مخلوط و یا مواد مضر و ذرات خاک باشند. همچنین از مواد معطر نباید در ساخت پاککن استفاده شود.
