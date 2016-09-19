به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نخستین جشنواره پرده خوانی و نقالی «غدیر» امروز ۲۹ شهریور ماه با حضور مسئولان و هنرمندان تئاتر کشور برگزار می شود.

این جشنواره که از ۲۲ شهریور در تهران آغاز به کار کرده بود، امروز به مرحله پایانی خود می رسد. حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، محسن مومنی شریف، علی نصیریان، جمشید مشایخی، فاضل نظری، ارمغان بهداروند، خانواده معظم شهیدان غلامی و اسدی، سینا دلشادی و... از جمله مهمانان اختتامیه این جشنواره هستند.

در این مراسم از خانواده شهیدان مدافع حرم، سردار شهید حاج احمد غلامی و هنرمند شهید سیدجواد اسدی از استان مازندران تجلیل می شود.

همچنین بزرگداشت مرشد ابوالحسن میرزاعلی نیز برگزار می شود و در کنار برای اولین بار از تندیس مرشد ترابی رونمایی و به نقالان و پرده خوانان اهدا می شود.

رونمایی از کتاب «جرعه ای از غدیر» نیز دیگر برنامه اختتامیه جشنواره نقالان علوی است. این کتاب به همت مهدی دریایی نگاشته شده است.

نخستین جشنواره پرده خوانی و نقالی «غدیر» (نقالان علوی) به دبیری کوروش زارعی ۲۲ تا ۲۹ شهریور ماه در حوزه هنری، تئاتر شهر، مجتمع فرهنگی غدیر و مساجد شهر تهران برگزار شد.