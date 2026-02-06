شکست نفت آبادان و پیروزی سایر مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های بسکتبال لیگ بانوان باشگاه های کشور و از هفته هجدهم (نهم مرحله برگشت)، امروز جمععه استقلال در دیدار با آکادمی پیروز شد و مجموع امتیازاتش را به ٢٨ رساند. کیمیا یزدیان بهترین بازیکن استقلال بود که صاحب ۱۶ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۲ شد.

در مهمترین دیدار هفته که میان آکادمی سحر و نفت برگزار شد، بازیکنان آکادمی سحر حریف آبادانی خود را با شکست مواجه کردند و مجموع تعداد بردها و امتیازات شان را به ١٤ و ٣٠ رساندند. «بریاهانا جکسون» که ۲۰ امتیاز ، ۸ ریباند، ۴ پاس گل ‌و کارایی ۲۳ در کارنامه اش ثبت کرد، بهترین بازیکن آکادمی و جریان بازی بود.

در دیگر دیدارها، فرآور شریف سبز برابر گروه بهمن شکست خورد تا همچنان بدون برد در قعر جدول رده بندی باشد، ضمن اینکه مشهدی ها هم در تهران و در دیدار با کاسپین متحمل شکست شدند.

نتایج دیدارهای هفته هجدهم (نهم مرحله برگشت) لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

* آکادمی بسکتبال نیکا ٥٩ - استقلال تهران ٨٤

* کاسپین تهران ٦٠ - قهوه باتسام مشهد٥٥

* فرآور شریف سبز تهران ۳۴ - گروه بهمن ۷۹

* آکادمی بسکتبال سحر ٧٩ - نفت آبادان ٥٦