مهدی افشان، دبیر دوره تربیت داور «حُسن حفظ»، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره به همت و اجرای دارالقرآن امام صادق(ع) تبریز و در قالب دو جلسه کارگاهی در تاریخهای ۱۷ و ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره، ۲۱ نفر از حافظان کل قرآن کریم شاخص و مبرز استان آذربایجانشرقی در دو بخش خواهران و برادران بهصورت مشترک حضور دارند و هدف اصلی آن، تربیت داوران تخصصی برای بخش «حُسن حفظ» آزمونهای عمومی و تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی و اخذ مدرک معتبر و کشوری داوری است.
افشان با اشاره به محتوای جلسات این دوره گفت: در جلسه نخست، آخرین آییننامه مصوب رشته حفظ قرآن کریم برای شرکتکنندگان تبیین شد و در جلسه دوم که ۲۴ بهمنماه برگزار خواهد شد، شرکتکنندگان در فضایی شبیهسازیشده مشابه مسابقات و آزمونهای رسمی، به داوری ۱۰ تلاوت از پیش تعیینشده و چالشبرانگیز خواهند پرداخت.
دبیر دوره تربیت داور «حُسن حفظ» ادامه داد: در پایان و پس از ارزیابی عملکرد شرکتکنندگان توسط کمیته فنی دوره، به افرادی که موفق به کسب حدنصابهای لازم شوند، مدرک رسمی داوری از سوی سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور اعطا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این دوره با تدریس رسول آزمایش، حافظ کل قرآن کریم، داور درجه یک کشوری مسابقات اوقاف و عضو ستاد راهبردی حفظ قرآن کریم کشور، و با اجرای دارالقرآن امام صادق(ع) تبریز در محل این مرکز قرآنی برگزار میشود.
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