مس کرمان قهرمان لیگ برتر جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر جودو که از روز پنجشنبه با حضور ۷ تیم آغاز شده بود، شامگاه جمعه با قهرمانی تیم مس کرمان و نایب قهرمانی پاس خوشگوار و عنوان سومی تیم نفت مسجدسلیمان به پایان رسید.

در مرحله گروهی این رقابت ها ۷ تیم پامیر، نیروی زمینی ارتش، شاهین، نفت مسجدسلیمان، مس کرمان، مقاومت بسیج و پاس خوشگوار در دو گروه چهار و سه تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در چهار تیم مس کرمان، نیروی زمینی، پاس خوشگوار و نفت مسجدسلیمان راهی نیمه نهایی شدند.

در مبارزات مرحله نیمه نهایی که صبح روز جمعه برگزار شد تیم های مس کرمان و پاس خوشگوار حریفان خود را شکست دادند و فینالیست شدند. در دیدار رده بندی هم تیم نفت مسجدسلیمان برابر نیروی زمینی به برتری رسید و عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

دیدار فینال لیگ برتر جودو باشگاه های کشور شامگاه جمعه (۱۷ بهمن) در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و کرمانی ها با برتری برابر پاس خوشگوار عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، سردار علی مویدی رئیس پلیس پیشگیری ناجا، محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش، حبیب الله خجسته پور مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو و جمع کثیری از قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان و علاقمندان به این رشته برگزار و جام و مدال تیم ها اهدا شد.

پیش از دیدار فینال لیگ برتر از برخی پیشکسوتان و اساتید جودو توسط رئیس فدراسیون تجلیل و هدایایی به آنها اهدا شد.