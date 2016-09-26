گرانترین پروژه نظامی آمریکا گرفتار مشکلات فنی/اف۳۵ آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه رویترز در مرداد ماه امسال از آماده بودن جنگنده های اف ۳۵ خبر داده بود دیفنس نیوز امروز از آتش گرفتن یک فروند از این جنگنده ها خبر داده است.

به نوشته دیفنس نیوز، جنگنده نسل پنجم نیروی هوایی ایالات متحدهF-۳۵A که در حال پرواز آموزشی بود، در پایگاه نظامی Mountain Home در ایالت آیداهو آتش گرفت.

با توجه به گزارش نیروی هوایی ایالات متحده، حریق آتش در قسمت دم این جنگنده رخ داد. این حریق به سرعت مهار و این حادثه در کل هیچ جراحات انسانی پدید نیاورد. نماینده ارتش ایالات متحده، کاپیتان مارک گراف اعلام کرد که خلبان جنگنده و سه مهندس پرواز او در مرکز پزشکی جهت معاینه و چک آپ کلی، تحت نظر قرار گرفتند.

چگونگی رویداد این حادثه در حال حاضر در حال بررسی است. هفت جنگنده F-۳۵A از ۱۰ تا ۲۴ سپتامبر جهت برگزاری تمرینات آموزشی دفاع هوایی، تحویل پایگاه هوایی Mountain Home داده شدند.

برنامه ساخت این هواپیما که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، در سال های اخیر به علت هزینه های نجومی و مشکلات فنی که هزینه اجرای این پروژه را تا حدود ۷۰ درصد افزایش داد، با کندی روبرو شده است رویترز در آبان ماه سال جاری از آماده بودن جنگنده های اف ۳۵ آمریکا برای انجام عملیات های نظامی گزار ش داده است واین در حالی است که در دی ماه ۹۳ اعلام شده بود به علت بروز نقص فنی تحویل این جنگنده دست کم تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاده است.

در آن زمان اعلام شد که جنگنده اف ۳۵ که آمریکا مدعی است پیشرفته ترین جنگنده جهان است همچنان درگیر مشکلات فنی است و در جدیدترین مورد اعلام شده که آتشبارهای این جنگنده به دلیل مشکلات نرم افزاری قادر به کار کردن نیستند.

در سال ۹۱ نیز اعلام شد که بروز مشکل در موتور جنگنده های اف ۳۵ موجب شد تا آمریکا پرواز این جنگنده های پیشرفته را ممنوع کند.

برنامه ساخت این هواپیما که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، در سال های اخیر به علت هزینه های نجومی و مشکلات فنی که هزینه اجرای این پروژه را تا حدود ۷۰ درصد افزایش داد، با کندی روبرو شده است. آماده به پرواز شدن این جنگنده مرحله مهم دیگری در برنامه ۳۹۲ میلیارد دلاری هواپیمای جت جنگنده اف – ۳۵ خواهد بود که بزرگ ترین طرح تسلیحاتی پنتاگون به شمار می رود.

پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ به حدی برای آمریکا مهم است که این کشور برای تولید آن ناچار شده تا از چین نیز کمک بگیرد. در همین رابطه رویترز چندی پیش گزارش داده بود که پنتاگون به صورت مکرر از تحریم های اعمال شده علیه شرکت های چینی تولید کننده قطعات جنگنده چشم پوشی کرده است. این چشم پوشی برای زنده نگه داشتن پروژه ۳۹۲ میلیارد دلاری ساخت جنگنده اف ۳۵ انجام شده و بر اساس گزارش های موجود، آمریکا در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقدام به این کار کرده است. بر اساس اسناد موجود شرکت های نورثروپ گرومن و هانیول اینترنشنال مجوز وارد کردن قطعات مربوط به ساخت سیستم های راداری جنگنده اف ۳۵ از چین را دریافت کرده اند.

نظر به هزینه های بالای پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ که عمود پرواز بوده و سرعت آن به دو هزار کیلومتر در ساعت می رسد آمریکا مجبور به کمک گرفتن از چند کشور دیگر شده است از همین رو پس از ساخت و آزمایش این جگنده تعدادی از آنها در اختیار کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، ایتالیا، ترکیه، دانمارک و هلند قرار می گیرد که در ساخت آن به آمریکا کمک کرده اند.

جدیدترین هواپیمای نظامی آمریکا، جنگنده مشترک عمودپرواز F-۳۵ JSF است که طراحی و ساخت آن به وسیله شرکت لاکهید مارتین انجام شده است. این جنگنده طی یک برنامه مشترک توسط شرکتهای نورثروپ گرومن، بی‌ ای‌ ئی سیستمز، پرات اند ویتنی و رولزرویس ساخته می شود.

پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ به حدی برای آمریکا مهم است که این کشور برای تولید آن ناچار شده تا از چین نیز کمک بگیرد. در همین رابطه رویترز چندی پیش گزارش داده بود که پنتاگون به صورت مکرر از تحریم های اعمال شده علیه شرکت های چینی تولید کننده قطعات جنگنده چشم پوشی کرده است اف ۳۵ جنگنده ای است چندمنظوره که برای عملیات هوا به زمین بهینه سازی شده و ماموریت هوا به هوا، اصولاً ماموریت ثانویه آن به شمار می آید. این هواپیما، در پاسخ به نیاز به هواپیمایی که قابلیت پرواز عمودی را داشته باشد، در مرحله طراحی قرار گرفت.

این هواپیما، بسته به موتوری که روی آن نصب می‌گردد، دارای بردی برابر ۱۲۰۰ هزار کیلومتر و حداکثر سرعتی معادل ۱٫۶ ماخ معادل ۱۹۳۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. این هواپیما، قادر است با بیشینه وزنی حدود ۲۲ تن عملیات برخاست یا تیک آف را انجام دهد. البته در گونه دریایی یا ناونشین این هواپیما، که مدل B یا C می‌تواند باشد، تغییراتی برای توانایی لندینگ یا نشست بر روی ناو از جمله بزرگتر کردن بالها و افزایش سطح فلپ‌ها و همچنین تغییراتی نیز در موتور آن انجام می شود.

این هواپیما، برای حمل تسلیحات خود از دو محفظه داخلی و چهار محفظه خارجی استفاده می‌کند. هر یک از محفظه‌ ها، قابلیت حمل دو موشک یا بمب یا هر سلاح دیگر را دارند و مقرهای خارجی نیز به همین ترتیب می‌توانند لود شوند. تقریباً در تمامی مدلهای این هواپیما، تسلیحات یکسانی به کار رفته و تغییرات تنها در قسمت راداری و سیستم های پیچیده برخاست و نشست صورت می‌پذیرد. از این جنگنده، تعداد بسیار فراوانی، یعنی حدود ۳۰۰۰ فروند سفارش داده شده که حدود ۱۷۰۰ فروند آن برای نیروی هوایی و بقیه برای نیروهای دریایی و ناوگان های آنان خواهد بود.