آرش راشدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در پاساژ قائم شهر خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه به رغم زحمات مسئولان آتش نشانی هنوز نتوانستند آتش را مهار کنند.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد سیستم ایمنی و برق کشی پاساژ مشکل دارد ادامه داد: انتظار می رود که مسئولان شهرداری مجوز بهره برداری به این گونه مکان ها را نداده یا فعالیت در آنها را تا رفع مشکل متوقف کنند.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد گفت که قبلا در این رابطه پیگیری را انجام نداده اند.

راشدی با بیان اینکه کسبه فعال در این پاساژ سالهاست در این محل کسب و کار دارند، افزود: با توجه به اینکه پاساژ قائم یکی از مجتمع های اصلی شهر خرم آباد بوده جابه‌جایی این پاساژ نیز مشکل است.

وی معتقد است کهبیشتر باید نظارت شهرداری بر روی این پاساژها باشد افزود: انتظار می رود سالی یک بار یا چند سال یک بار مجوزهای بهره برداری بررسی شود چرا که سرمایه کلانی در این پاساژ ها انباشته شده و مسلما در چنین حوادثی کسبه به طور جدی متضرر می شوند.