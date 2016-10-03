به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مغلطه» نوشته جمی وایت با عنوان فرعی «راهنمای درست اندیشیدن» به تازگی با ترجمه مریم تقدیسی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۰۳ به چاپ رسیده است.

نویسنده این کتاب، مدرس سابق فلسفه در دانشگاه کمبریج و برنده جایزه معتبر مجله «تحلیل» برای بهترین مقاله ای است که یک فلیسوف زیر ۳۰ سال نوشته است. او مقالات بسیاری را عمدتا درباره حقیقت در مجلاتی مانند تحلیل و «مجله انگلیسی فلسفه علم» به چاپ رسانده است. جمی وایت اهل زلاندنو است و در لندن زندگی می کند.

این اثر، یک کتاب خودیاری است و هدف آن پر کردن خلایی است که نظام آموزشی ایجاد کرده است ولی همان طور که نویسنده اش اشاره می کند، یک کتاب درسی نیست، بلکه معادل منطقی یکی از آن راهنماهای دردسرساز ماشین یا رایانه مخاطب است. این کتاب برای کسانی نوشته شده که هر روز با منطق و استدلال، سر و کار دارند، که شامل همه می شود؛ و خطاهای متداول در استدلال به ویژه هنگام بحث درباره موضوعات اختلاف برانگیز را در بر می گیرد.

بعد از پیشگفتار، بخش های این کتاب عبارت اند از: اقتدار، تعصب در جامعه فاخر، حرف نزن!، واژه های بی معنی، انگیزه ها، حقِ داشتن عقیده، مغایرت، کلمات گمراه کننده، بدیهی جلوه دادن موضوع، تصادف، آمار حیرت آور، تب اخلاقیات، درباره نویسنده.

ساندی تلگراف در مطلب «فیلسوف صریح و نافذ» خود درباره این کتاب نوشته است: جمی وایت فیلسوف در کتاب خودیاری اش، متحجران، کشیشان و سیاستمداران محترم را با تشخیص استدلال های توخالی شان رسوا کرده است. این کتاب بحث برانگیز با زبانی تند و نیشدار می خواهد توانایی به کار گیری منطق در بحث های عمومی و خصوصی را به خوانندگان بیاموزد. بر این اساس، وایت به فهرستی از جنایات ضدمنطق اشاره کرده است که برای گرفتن رای، پول و تقوای ما _ یا فقط برای عوض کردن بحث _ انجام می شود.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

همه طرفدار عدالت اند. فقط سر این موضوع که چه چیزی عادلانه و چه چیزی ناعادلانه است با هم اختلاف دارند. «عدالت» از این لحاظ یک کلمه هورا است. کافی است اعلام کنید طرفدار آن هستید تا همه هورا بکشند و موافقتشان را اعلام کنند، حتی اگر در مورد عادلانه بودنِ هر مسئله ریز و درشتی با شما مخالف باشند.

گذشته از عدالت، کلمات آرمانی دیگری مانند صلح، دموکراسی، برابری و بسیاری دیگر وجود دارند که همه مردم صرف نظر از محتوایشان به آن ها اعتقاد دارند.

و بعد نوبت کلمه هُو می رسد: جنایت، قساوت، خودخواهی و از این قبیل. همه صرف نظر از این که چه نوع کشتاری را جنایت می دانند، اتفاق نظر دارند که جنایت کار غلطی است. بسیاری از کسانی که به دلیل کتک زدن فرزندانشان با مخالفت و اعتراض قانونگذاران اروپایی روبه رو شده اند، با خشونت مخالف اند؛ آن ها معتقدند تربیت فرزندان بدون منضبط کردنشان از طریق تنبیه جسمانی بی رحمانه است...

این کتاب با ۱۷۵ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.