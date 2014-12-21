«راهنمای عملی اخلاق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی وستن با نام مستعار ای. دبلیو در مقدمه این کتاب که ویرایش سومش به فارسی ترجمه شده، اشاره کرده که اثرش،‌راهنمای عملی اخلاق مکتوب مجملی است و البته اضافه کرده که راهنمایی متواضعانه و دلسوزانه. هدف اصلی از نگارش این کتاب،‌ فراهم کردن متنی درسی برای کلاس‌های اخلاق است؛ کتابی که در مقام مکمل کتاب‌های نظری و درسی علم اخلاق باشد.

یکی از اهداف نگارش کتاب پیش رو، پیوند‌آفرینی بین اخلاق و شیوه‌های کارآمد تفکر عملی به صورت عام است. این کتاب، اخلاق را در پس‌زمینه عمل فراخ‌تری قرار می‌دهد تا نقش و قابلیت آن را عیان‌کند و همچنین می‌خواهد در موقعیت‌هایی که جز دوراهی یا تضاد حل‌نشدنی مشاهده می‌شود، استعدادهای خلاقانه مخاطب را شکوفا کند. کتاب، اخلاق را تجربه‌ای می‌داند که همیشه در حال یادگیری آن هستیم.

«راهنمای عملی اخلاق» 5 فصل اصلی دارد که عبارت‌اند از: رهسپار شدن، اخلاق و دین، حل خلاقانه مسائل اخلاقی، قطبی نکنید ـ پیوند بدهید، سیری همیشه در جریان. بعد از فصول اصلی هم پیوستی با عنوان «نوشتن مقاله‌ای در باب اخلاق» درج شده است بخش‌های اصلی‌اش به این ترتیب‌اند: چهار نوع نگارش در باب اخلاق، دفاع استدلالی، دو مثال دم‌دست

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

حال بیایید به مسائل اخلاقی بازگردیم و این راهبردها را به کار بیاندازیم. بحث خودکشی به کمک پزشک را در نظر بگیرید. آیا راهی برای سازگار ساختن خلاقانه ارزش‌ها داریم؟ به نظر من، بله، داریم.

در آغاز هر دو طرف درباره باوری مبنایی همرای‌اند: این‌که بسیار نامطلوب است متحمل چنان دردی باشیم که مرگ در قیاس با آن خوشایند به نظر آید. این مبنا، مبنایی روشن و محوری است.

بدین ترتیب، فورا امکان صورت‌بندی مجدد مسئله خود را عیان می‌سازد. چه می‌توان کرد تا فرجام زندگی با درد کم‌تری همراه باشد؟ ابداع آرام‌بخش‌های بسیار قوی چطور است؟ یا مجاز نمودن مصرف مورفین یا دیگر آرام‌بخش‌هایی که اعتیاد آورند یا برای افراد سالم مضرند با مقادیر فراوان برای شماری از افراد که در شرف مرگ هستند؟

این کتاب با 135 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 6 هزار و 500 تومان منتشر شده است.