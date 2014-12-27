چهار جلد دیگر از دانشنامه استنفورد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از افرادی که در کشورمان با فلسفه سر و کار دارند و همچنین در فضای مجازی رفت و آمد دارند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیده‌اند. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر ققنوس منتشر شده‌اند، حاصل طرحی برای ترجمه و چاپ گزیده‌ای از مداخل این دانشنامه، با هدف گستردن دامنه تاثیر آن و آشنا کردن مخاطبان ایرانی با مقالات این دانشنامه هستند.

دانشنامه استنفورد با سرپرستی دکتر ادوارد ن. زالتا منتشر می‌شود و دبیر ترجمه مجموعه گزیده آن در نشر ققنوس نیز مسعود علیا است.

دانشنامه استنفورد برای علاقه‌مندانی که می‌خواهند برای اولین بار با فلسفه روبرو شوند، گزینه مناسبی است. این نکته نیز قابل توجه است که مجموعه مذکور، با اجازه گردانندگان دانشنامه فلسفه استنفورد (SEP) در ایران چاپ می‌شود. ترجمه این کتاب‌ها با دبیری مسعود علیا انجام می‌شود.

نهمین جلد از این مجموعه با عنوان «هرمنوتیک» نوشته بیورن رَمبرگ و کریستین گسدال است که توسط مهدی محمدی ترجمه شده است. نسخه اصلی کتاب با عنوان «Hermeneutuce» در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است.

سرآغاز هرمنوتیک، پیگیری‌های رمانتیک، نقد عقل تاریخی، چرخش هستی‌شناختی، انسان‌باوری هرمنوتیکی، عینیت و نسبی‌نگری، نقد ایدئولوژی، نشانه‌شناسی و پساساختارگرایی، هرمنوتیک و عمل‌باوری و نتیجه‌گیری عناوین فصل‌های این کتاب هستند.

این کتاب با ۷۲ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۴ هزار تومان چاپ شده است.

دهمین عنوان مجموعه هم «روشنگری» است به قلم ویلیام بریستو نوشته و توسط مرتضی عابدینی‌فرد بازگردانی شده است. «Enlightenment» عنوان اصلی کتاب است که در سال ۲۰۱۰ از مجموعه دانشنامه استنفورد چاپ شده است.

عناوین فصل‌های این کتاب نیز به این ترتیب است: «حقیقت: علم، معرفت‌شناسی و متافیزیک در روشنگری»، «خیر: نظریه سیاسی، نظریه اخلاق و دین در روشنگری» و «زیبایی: زیبایی‌شناسی در روشنگری».

کتاب «روشنگری» با ۱۰۷ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۶ هزار تومان به کتابفروشی‌ها آمده است.

«سعادت» عنوان یازدهمین کتاب از ترجمه‌های این دانشنامه است. این اثر نوشته دن هِیبرون است و حسین عظیمی آن را ترجمه کرده است. نسخه اصلی کتاب در سال ۲۰۱۱ با عنوان «Happiness» به چاپ رسیده است.

معنای «سعادت»، نظریه‌های سعادت، علم سعادت، جستجو و پیشبرد سعادت و یادداشت‌ها هم فصولی هستند که این کتاب را تشکیل می‌دهند.

این کتاب با ۱۰۸ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.

آخرین کتاب جدیدی هم که از این مجموعه ترجمه شده، «بخت اخلاقی» است که اثری از دانا نلکین بوده و مریم خدادادی آن را ترجمه کرده است.

این کتاب هم از جدیدترین عناوین این مجموعه است که با عنوان «Moral Luck» در سال ۲۰۱۳ چاپ شده است.

پیدایش مسئله بخت اخلاقی و انواع بخت، لوازمی برای دیگر بحث‌ها، انواع ارزیابی اخلاقی و پاسخ به مسئله: سه رهیافت عنوان فصل‌های این کتاب هستند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

همان‌طور که دیدیم، به شیوه‌ای کاملا متفاوت می‌توان بخشی از کار ترسیم تصویری منسجم از اخلاق عاری از بخت را از طریق شناسایی موضوع ارزیابی اخلاقی در مورد بخت موقعیتی به عهده گرفت. برای مثال، ‌ ریچاردز پیشنهاد می‌کند که افراد از جهت آنچه در صورت متفاوت بودن شرایط انجام می‌دادند ارزیابی شوند. به نحو اساسی‌تر افراد باید از جهت شخصیتشان ارزیابی شوند که اعمالشان در موقعیت‌های مختلف جلوه‌های آن است...

این اثر با ۸۳ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است.