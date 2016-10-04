خشایار الوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه جدیدی که مشغول کار روی آن است، گفت: مشغول نگارش پروژه ای نود شبی هستم که حمید رحیمی نادی تهیه کننده آن است و من هم سرپرست نویسندگان هستم.

وی درباره جزییات این سریال نود شبی عنوان کرد: هنوز نویسندگان این پروژه قطعی نشده اند و ما با چند نفر مذاکره کرده ایم ولی خلاصه داستان درباره چهار خانواده است که به دلیلی مجبور می شوند سه ماه در یک خانه با یکدیگر زندگی کنند. این چهار خانواده هیچ آشنایی با هم ندارند و در یک روز بنا به اتفاقی مجبور می شوند که با هم زندگی کنند.

همه بازیگران مشغول آثار سینمایی، شبکه نمایش خانگی و یا تئاتر هستند

نویسنده «پایتخت» و «علی البدل» درباره نگارش اولیه این مجموعه یادآور شد: ما قصه و سیناپس پنج قسمت اول این مجموعه را درآورده ایم و من اکنون مشغول نگارش آن هستم تا شخصیت ها و روابط را دربیاورم.

وی درباره بازیگرانی که قرار است در این مجموعه به ایفای نقش بپردازند، اظهار کرد: ابتدا باید به متن توجه کنیم که چه حدود سنی و یا شخصیت هایی نیاز دارد و دوم اینکه باید دید چه کسانی در حال حاضر آزاد هستند چون همه یا مشغول کار در فیلم سینمایی برای جشنواره سی و پنجم فجر هستند و یا مشغول کار در سریال و شبکه نمایش خانگی و ما به نوعی به قحطی بازیگر رسیده ایم، حتی هر بازیگری غیر از حضور در شبکه نمایش خانگی در تئاتر هم حضور دارد.

مذاکره با یک کارگردان سینمایی

نویسنده سریال های مهران مدیری تاکید کرد: البته نکته مهم در انتخاب بازیگر، سلیقه کارگردان است. این مجموعه هم اکنون در حال مذاکره با یک کارگردان موفق سینمایی است و انتخاب بازیگر و تصمیم نهایی در این باره جزو اختیارات اوست و از این حیث من فکر می کنم انتخاب بازیگر سخت ترین و طولانی ترین مرحله کار ما باشد. به هر حال لوکیشن، متن و دیگر مسایل فراهم می شود اما با توجه به بودجه هایی که در اختیار ماست باید دید چه کسانی می توانند در این اثر بازی کنند.

الوند درباره امکان تولید و پخش همزمان این مجموعه نود شبی یادآور شد: تولید و پخش سریال های نود شبی در قدیم به این شکل بود که ما با ۲۰ تا ۲۵ قسمت از کار، آن را پخش می کردیم و بعد ادامه کار را روی آنتن می ساختیم. در این نوع از کار ما این شانس را داشتیم که ببینیم کار چقدر می گیرد و کدام یک از شخصیت ها بیشتر برای مخاطب جذابیت دارند. این نزدیکی به آنتن در عین اینکه فشار زیادی به ما می آورد اما محاسن زیادی هم داشت. اکنون اطلاعی ندارم که چه بازه زمانی برای کنداکتور در نظر گرفته می شود ولی ترجیح ما این است که از پخش فاصله زیادی نداشته باشیم تا بتوانیم بازخوردها را دریافت کنیم.

نام موقت «مسکن مهر»

نویسنده «مرد هزار چهره» درباره فضای مجموعه نود شبی که مشغول نگارش آن است، اظهار کرد: این کار فانتزی نیست و اتفاقا فضای رئال اجتماعی دارد. این مجموعه که با نام موقت «مسکن مهر» شناخته می شود قصه به روزی دارد و مسایل به روز هم در آن مطرح می شود.

وی درباره شبکه تولیدکننده سریال عنوان کرد: ما فعلا با مرکز امور نمایشی سیما در ارتباط هستیم ولی مجموعه های نود شبی معمولا در شبکه سه پخش می شوند و حدس من هم این است که به این شبکه برسد.

برای اولین بار نگران هستم

نویسنده مجموعه «شب های برره» درباره اینکه چقدر نگرانی دارد که «مسکن مهر» به عنوان یک نود شبی بتواند مخاطب را با خود همراه کند، گفت: اتفاقا این نگرانی را دارم و چندی پیش به پیمان قاسم خانی گفتم که خیلی شانس آورده است چون زمانی سرپرست نویسندگان بوده است که نویسندگانش من، سروش صحت، محراب قاسم خانی و امیرمهدی ژوله بودیم، حتی عده ای هم به عنوان نویسنده مهمان به ما کمک می کردند اما اکنون همه خودشان مشغول کار هستند و دیگر تیم نویسنده جمع کردن بسیار سخت شده است. مساله دیگر این است که در کارهای نود شبی متن و بازیگر اهمیت بسیاری دارد. البته خدا را شکر کارهای من همیشه پرمخاطب بوده ولی اینها برای اولین بار مرا نگران کرده است.

طراح داستان و سرپرست نویسندگان «مسکن مهر» در پایان درباره اینکه این نام قرار است موضوع خاصی را تداعی کند یا خیر؟ عنوان کرد: این نام به معنای کاری که دولت قبل آن را شروع کرد، نیست بلکه مسکنی است که در آن مهربانی و محبت جریان دارد.