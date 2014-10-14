خشایار الوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «اتاق عمل» که از 12 مهرماه به کارگردانی مهران مدیری کلید خورده است و این روزها در حال تصویربرداری است، گفت: در حال حاضر مشغول نگارش سریال هستیم که قسمتهای اول آن را من و امیرمهدی ژوله مینویسیم و از قسمتهای بعدی دیگر نویسندگان هم وارد تیم نویسندگی کار میشوند.
وی درباره دکترهایی که از قسمتهای ابتدایی کار در مجموعه بازی می کنند، گفت: در این سریال آدمهای عجیب و غریبی نداریم ولی قرار هم نیست که همه دکترها شبیه جرج کلونی باشند. مهران غفوریان یکی از این دکترها بود و در ادامه سیامک انصاری، مهران مدیری، جواد رضویان، محمد رضا هدایتی و دیگر بازیگران اصلی کار هم دیده میشوند.
«اتاق عمل» بیشتر به «مرد هزار چهره» شباهت دارد
الوند که پیش از این با مجموعه «شوخی کردم» نیز همکاری داشت درباره فضای این سریال و همچنین شباهت این «اتاق عمل» با دیگر کارهای مدیری مثل آیتم های اتاق عمل بیان کرد: آن اتاق عمل یک آیتم بود و نباید اسم این کار را به آنها تسری داد. در آن آیتمها ایدههای اجرایی بیشتر از خود مهران مدیری بود و نویسندگان این آیتمها را از کار درمی آوردند و حتی بیشتر کار هم در خود اجرا درمیآمد. با این حال فضای این سریال شاید به قسمتهای بیمارستان «مرد هزار چهره» بیشتر نزدیک باشد.
وی در ادامه درباره فیلمنامه این اثر که مدیری قرار است با آن بعد از 6 سال به تلویزیون بازگردد، عنوان کرد: ما همه تلاش خود را میکنیم که یک کار سرگرمکننده، بانمک و خوش ساخت به مخاطب ارایه کنیم.
در برابر مخاطب گرسنه پلو ماست هم بگذارند، می خورد
نویسنده مجموعه «پایتخت» در ادامه با اشاره به سریالهای طنز سیما و نظرش درباره آنها عنوان کرد: به صورت حرفهای تلویزیون نگاه نمیکنم اما از ارتباطی که با آدمهای اطرافم دارم متوجه میشوم که هر یک از این سریالها طنز علاقمندان خود را دارند. به طور مثال سریال «معراجیها» اگرچه به آن معنا طنز نیست اما مخاطبان خود را دارد و یا قبل از آن مخاطبان پای «دردسرهای عظیم» در شبکه سوم سیما مینشستند.
وی ادامه داد: البته این مخاطب داشتن را نباید با نیاز مردم به سرگرمی اشتباه گرفت. در واقع اکثر این کارها بیننده دارد و مخاطب مثل شخص گرسنهای است که هرچه در برابرش بگذارند آن را مصرف میکند حالا این غذا میتواند پلو ماست باشد یا مرصع پلو.
شرایط باعث شد که مدیری و عطاران در تلویزیون نباشند
نویسنده مجموعههای «شبهای برره» و «قهوه تلخ» با اشاره به اینکه به مخاطب تلویزیون تودهای نگاه میشود، بیان کرد: باید جغرافیای مخاطب تلویزیون را در نظر گرفت. برای یک اثری بیان میشود که 70 درصد بیننده داشته است در حالیکه این 70 درصد در سریال مثلا «پایتخت» با 70 درصد سریال «معراجیها» منطبق نمیشود. طبقهای که «معراجیها» با آن شوخی میکند مشخص است و البته این بد هم نیست و ای کاش همه سلیقهها بتوانند در تلویزیون کار کنند. به هرحال بسیار کم پیش میآید که کاری مثل «پایتخت» از مخاطب فرهیخته تا عام و از جوان تا پیر و سنتی تا مدرن همه را در بربگیرد.
الوند با بیان اینکه سریالهای طنز تلویزیون را نباید خیلی به قضاوت گذاشت، بیان کرد: کیفیت آثار وقتی بوجود میآید که کمیت حاصل شده باشد. وقتی همیشه تنها سریال طنز تلویزیون یک سریال شبکه 3 بوده است نمیتوان همان یکی را قضاوت کرد. یا سریال «معراجیها» طنز نیست و با چه مبنایی قرار است آن را مقایسه کنیم؟ همین آثار لنگه کفشی در بیابان هستند. زمان زیادی میبرد تا مدیری بتواند کاری را بسازد و یا «پایتخت» سالی یک بار ساخته میشود. بنابراین مجموعهها طنز ما بسیار کم هستند و نفس بودن همینها خوب است.
نویسنده مجموعه نمایش خانگی «ساخت ایران» در پایان با تاکید بر اینکه باید شرایط برای ساخت و تولید آثار طنز فراهم باشد، یادآور شد: هر زمان شرایط فراهم بوده است تولید آثار خوب را داشتهایم همان شرایطی که نبودشان باعث شده مدیری و عطاران کار خود را متوقف کنند وقتی مهیا شوند میتوان امیدوار بود.
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