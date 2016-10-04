۴۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین ظهر سه شنبه در نشست با فرماندهی انتظامی استان همدان از انسداد ۱۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان از سال ۹۳ تاکنون خبر داد و گفت: انسداد چاه های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضایی انجام شد.
عزالدین با بیان اینکه انسداد این تعداد چاه غیرمجاز در همدان صرفه جویی ۱۶۴ میلیون و ۷۵۴ هزار مترمکعب آب را به همراه داشت، گفت: نیروی انتظامی همراهی و همکاری مناسبی با شرکت آب منطقه ای همدان دارد.
وی با تاکید بر تقویت همکاری بیشتر نیروی انتظامی با شرکت آب منطقهای همدان افزود: با توجه به بحران کم آبی در همدان انسداد چاههای غیرمجاز از اولویتهای نیروی انتظامی در استان همدان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان عمق انسداد چاههای غیرمجاز را ۶۸ کیلومتر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳۹۳ حلقه چاه در کبودراهنگ، ۳۲۳ حلقه در رزن و ۲۵۱ حلقه در همدان مسدود شده است.
عزالدین عنوان کرد: سال گذشته ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان براساس احکام قضایی مسدود شده که این امر سبب صرفهجویی بیش از ۵۸ میلیون مترمکعبی در مصرف آب زیرزمینی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال مجوز انسداد بیش از ۶۲۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان صادر شده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده که سبب صرفهجویی ۲۵ میلیون مترمکعبی آب شده است.
وی تاکید کرد: با چاههای مجاز استان همدان که برداشت بیشتر از پروانه بهرهبرداری دارند برخورد میشود.
نظر شما