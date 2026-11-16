به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای این عملیات اظهار کرد: ۱۵ گروه عملیاتی از ادارات ۱۳گانه منابع آب شهرستان‌های مازندران، پس از شناسایی ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز دارای انشعاب غیرقانونی برق، عملیات انسداد این چاه‌ها را با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق آغاز کردند.

وی افزود: برای اجرای این طرح، هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی و ادارات توزیع برق شهرستان‌ها انجام شده و احکام قضایی مورد نیاز برای انسداد چاه‌های شناسایی‌شده نیز صادر شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به افزایش سرعت برخورد با چاه‌های غیرمجاز در ماه‌های اخیر بیان کرد: در نیمه نخست امسال ۱۰۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد و از ابتدای مهرماه تاکنون نیز ۱۲۰ حلقه چاه دیگر شناسایی و مسدود شده است.

موسوی با بیان اینکه شمار چاه‌های غیرمجاز مسدودشده در مازندران از ابتدای سال جاری به ۲۲۵ حلقه رسیده است، گفت: با اجرای این اقدامات از برداشت ۴۳۴ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی استان جلوگیری شده است.