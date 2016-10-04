به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع امنیتی در استان نینوا اعلام کردند: بر اثر حملات توپخانه ای ترکیه به یک روستا در شمال عراق دست کم ۶ نفر کشته و زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: توپخانه ترکیه مستقر در زلیکان در ناحیه بعشیقه در شمال موصل، صبح امروز روستای الفاضلیه از توابع ناحیه بعشیقه را گلوله باران کرد که بر اثر آن دو نفر به نامهای احمد و محمد حمزه فاضل کشته و چهار نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع عراقی افزودند: این حملات به انهدام هشت منزل روستائیان منجر شد.

شایان ذکر است که حضور نیروهای ترکیه در ناحیه بعشیقه در استان نینوا در شمال عراق با مخالفت دولت و بیشتر گروههای سیاسی عراقی روبرو است. بارها دولت عراق از آنکارا خواسته است که نیروهایش را از این منطقه خارج کند اما ترکیه نه تنها توجهی نکرده است؛ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اخیرا در موضع گیری مداخله جویانه از ضروری بودن حضور نیروهای این کشور در عملیات آزاد سازی موصل سخن گفته بود و اینکه احدی نمی تواند مانع ترکیه در این زمینه شود. این موضوع خشم وزارت خارجه عراق را به دنبال داشت و بغداد به آنکارا درباره تبعات این قبیل مواضع هشدار داده است.