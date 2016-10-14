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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اینترنت ۱۰۰ مگابیتی مخابرات در تهران تست شد

اینترنت ۱۰۰ مگابیتی مخابرات در تهران تست شد

شرکت مخابرات استان تهران، اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه مبتنی بر فناوری VDSL۲ را در برخی مناطق تهران، آزمایش کرد.

محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه اینترنت پرسرعت ۱۰۰ مگابیتی به عنوان برنامه در دست انجام این شرکت خبر داد و گفت: این سرویس که به تازگی و همزمان با نمایشگاه تله کام رونمایی شد، هم اکنون در برخی مراکز مخابراتی تهران در حال تست است.

وی با بیان اینکه سرویس VDSL۲ امکان دسترسی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی را برای کاربران فراهم می کند، ادامه داد: VDSL۲ در اغلب موارد کارکردی مشابه اینترنت ADSL دارد با این تفاوت که در این سرویس، امکان ارائه سرعت ۱۰۰ مگابیتی حداکثر تا فاصله ۱۲۰۰ متری بر بستر کابل مسی، قابل ارائه است.

بیدخام تاکید کرد: در صورت موفقیت فاز آزمایشی این طرح، سرویس VDSL۲ می تواند برای استفاده‌های تجاری و حتی خانگی کاربرد داشته باشد و سرعت دسترسی چندین برابر بیشتر را برای مشترکان فراهم کند.

کد مطلب 3792779

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